"L'ATTUALE IMPENNATA DEI CASI DI CORONAVIRUS IN EUROPA È LA PIÙ PREOCCUPANTE DA DIVERSI MESI" - L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' LANCIA L'ALLARME E RANDELLA L'UE: "IL RITMO DELLE VACCINAZIONI ANTI COVID IN EUROPA È DI UNA LENTEZZA INACCETTABILE. E QUESTO STA PROLUNGANDO LA PANDEMIA…"

terapie intensive

COVID: OMS, IMPENNATA CASI EUROPA PIÙ PREOCCUPANTE DA MESI

(ANSA) - L'attuale impennata dei casi di coronavirus in Europa è "la più preoccupante" da diversi mesi: lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms)

COVID: OMS, VACCINAZIONI EUROPA LENTEZZA 'INACCETTABILE'

(ANSA) - Il ritmo delle vaccinazioni anti Covid in Europa è di una lentezza "inaccettabile": lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). "I vaccini rappresentano il nostro modo migliore per uscire da questa pandemia... Tuttavia, il lancio di questi vaccini è inaccettabilmente lento" e "sta prolungando la pandemia", ha reso noto in un comunicato il direttore dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge.

campagna vaccinazione europa 1 vaccino anticovid farmacia