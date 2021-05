E’ ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI 6.946 NUOVI CASI E 251 MORTI – IL TASSO DI POSITIVITA’ E’ DEL 2,4% (IL PIU’ BASSO DAL 15 GENNAIO) RISPETTO AL 3,9% DI IERI – SI VEDE UN LEGGERO MIGLIORMANTO DEI NUMERI: LO STESSO GIORNO DELLA SETTIMANA SCORSA C'ERANO +9.116 CONTAGI CON UN TASSO DI POSITIVITÀ DEL 2,9%, – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 24,5 MILIONI, CON 7,5 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO

BOLLETTINO 11 MAGGIO 2021

Sono 6.946 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +5.080,). Sale così ad almeno 4.123.230 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 251 (ieri sono stati +198), per un totale di 123.282 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.636.089 e 16.503 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +15.063). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 363.859, pari a -9.811* rispetto a ieri (-10.184 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 286.428, ovvero 156.428 in più rispetto a ieri quando erano stati 130.000. Mentre il tasso di positività è 2,4% (l’approssimazione di 2,42%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 2, sono risultati positivi; ieri era 3,9%. Qui la mappa del contagio in Italia.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. E il rapporto di casi su test scende al 2,4% dal 3,9% di ieri, diventando così il più basso da quando il 15 gennaio sono stati introdotti i test rapidi nel calcolo della percentuale (dopo il 2,9% del 4 maggio) e confermandosi sotto il 4% da più di una settimana.Come di consueto, la curva in oscillazione torna a salire il martedì per effetto di un maggior numero di tamponi.

Ma dal confronto con lo scorso martedì (4 maggio) — lo stesso giorno della settimana scorsa — quando sono stati registrati +9.116 casi con un tasso di positività del 2,9%, si vede un miglioramento. «Per sconfiggere il virus serviranno ancora prudenza e responsabilità nei comportamenti per non vanificare i sacrifici — dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di presentazione dei candidati al David di Donatello — ma serviranno anche determinazione, iniziativa e coraggio».

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 24,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 7,5 milioni. Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.