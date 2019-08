L’INTERRUTTORE DEL TUMORE – UN GRUPPO DI RICERCATORI AMERICANI HA SCOPERTO UN NUOVO MODO PER FERMARE I TUMORI AL SENO E ALL’OVAIO CAUSATI DALLA MUTAZIONE EREDITARIA DEL “GENE JOLIE”: TUTTO RUOTA INTORNO A UNA MINUSCOLA MOLECOLA CHE RIUSCIREBBE A DISATTIVARE LE PROTEINE E…

Da "www.ansa.it"

tumore al seno 13

Potrebbe essere a una svolta la lotta contro i tumori causati da una mutazione ereditaria del gene Brca1 (meglio conosciuto come 'gene Jolie'), come quelli del seno e dell'ovaio.

I ricercatori dell'Università del Texas a San Antonio hanno scoperto un nuovo modo per fermare i tumori causati da questa mutazione ereditaria, la stessa per la quale l'attrice Angelina Jolie ha avuto, nel 2013, una doppia mastectomia preventiva e un intervento chirurgico ricostruttivo, una decisione che porto' a definire in gergo comune quella mutazione "gene Jolie".

angelina jolie

Tutto ruota attorno a minuscola molecola chiamata micro-Rna (Mir) 223-3p che impedisce alle cellule normali di commettere errori mentre ripara il Dna delle cellule stesse.

Il grande ostacolo consiste nei tumori con mutazioni del gene Brca1 che invece la reprimono. Gli studiosi sono riusciti ad aggiungere la Mir 223-3p costringendo le cellule cancerose mutanti del Brca1 a morire.

tumore al seno 10

Di fatto la molecola si comporta come un interruttore della luce, disattivando le proteine che i tumori mutanti del Brca1 devono dividere correttamente. Senza queste proteine chiave nella divisione cellulare, i tumori mutanti di Brca1 si suicidano. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences.

tumore al seno 12

tumore al seno 16 tumore al seno 2 tumore al seno 17 tumore al seno 4 tumore al seno 3 tumore al seno 1 tumore al seno1 tumore al seno 5 tumore al seno 15 tumore al seno 7 tumore al seno tumore al seno 6

angelina jolie su vanity fair 2 angelina jolie rasata a zero angelina e jenny a lungo amanti angelina jolie angelina jolie