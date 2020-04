SIAMO OMS O CAPORALI? - TRUMP INIZIA LA RESA DEI CONTI CON L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ E SOSPENDE I FINANZIAMENTI AMERICANI ALL’ENTE, CHE CON IL CORONAVIRUS HA DIMOSTRATO DI ESSERE INUTILE (E MOLTO FILO-CINESE) – D’ALTRONDE IL PRESIDENTE GHEBREYESUS ERA ABITUATO A INSABBIARE LE EPIDEMIE GIÀ QUANDO ERA MINISTRO DELLA SANITÀ ETIOPE – TRUMP MINACCIA DI CREARE UN ORGANISMO ALTERNATIVO…

CHI È DAVVERO IL PRESIDENTE DELL'OMS GHEBREYESUS?

DONALD TRUMP SOSPENDE I FINANZIAMENTI ALL'OMS

Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Con l' emergenza coronavirus sempre grave ma stabilizzata, Donald Trump comincia a guardare a una graduale ripresa dell' attività economica (dice sempre che la decisione è sua, ma ora aggiunge che prima parlerà coi governatori di tutti i 50 Stato dopo lo scontro istituzionale di ieri nato dalla sua rivendicazione di «total authority»). E intanto apre la stagione delle rese dei conti.

L' Organizzazione mondiale della Sanità, da tempo nel suo mirino, è la prima vittima: ieri il presidente Usa ha annunciato la sospensione dei finanziamenti all' Oms (Who l' acronimo ufficiale), accusata di aver tardato a dare l' allarme per la pandemia nascondendo le responsabilità della Cina e opponendosi alla giusta decisione americana di interrompere i voli dal grande Paese asiatico. Trump minaccia di creare un organismo alternativo, insieme ad altri Paesi, se il Who non verrà riformato.

La pandemia, intanto, colpisce con durezza chi una casa in cui rifugiarsi non ce l' ha: negli shelter comunali gli homeless di New York vivono uno attaccato all' altro in condizioni igieniche assai precarie. Il distanziamento sociale è un lusso che loro non si possono permettere. Molti preferiscono vivere nella città sotterranea del metrò e questo provoca le proteste crescenti del personale della MTA, l' azienda dei trasporti urbani, che paga un prezzo altissimo al Convid-19 (60 morti, 2300 infetti e altri 4000 dipendenti in quarantena).

In superficie, poi, i detenuti per i reati meno gravi che vengono rilasciati dal penitenziario di Rickers Island per ridurre i rischi di contagio, spesso vanno ad affollare anche loro gli shelter comunali non avendo altri alloggi. Il sindaco Bill de Blasio corre ai ripari: aveva sistemato 3500 senzatetto in camere di alberghi attualmente deserti e ora ne sta requisendo altre per 6000 indigenti senza dimora.

