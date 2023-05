31 mag 2023 16:21

STATI IMPASTICCATI D'AMERICA – SECONDO “THE ECONOMIST”, LA GRAVE CARENZA DI MEDICINE USATE PER CONTRASTARE I DEFICIT DI ATTENZIONE, COME L’ADDERALL, PUO’ ESSERE UNA DELLE CAUSE DELL’ABBASSAMENTO DELL’INDICE DI PRODUTTIVITÀ NEGLI USA – MAURO MASI: “NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA CHE UNO SPECIFICO PRODOTTO INFLUENZA I RITMI DI PRODUZIONE. AD ESEMPIO, L’INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DELL’ECONOMIA INGLESE NEL ’700 E ’800 È CONNESSO ALLA DIFFUSIONE SU LARGA SCALA DI ZUCCHERO E CAFFÈ”