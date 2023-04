DUE RIVOLUZIONI IN UN COLPO SOLO – L’AGENZIA DEL FARMACO HA APPROVATO LA RIMBORSABILITÀ DEGLI ANTICONCEZIONALI PER LE DONNE DI OGNI ETÀ E DELLA PREP, LA PROFILASSI PRE ESPOSIZIONE CONTRO L’INFEZIONE DA HIV, IL VIRUS DELL’AIDS - UN’OPERAZIONE CHE AVRÀ UN COSTO PER LO STATO DI CIRCA 140 MILIONI DI EURO L’ANNO. GIOVANNA SCROCCARO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: “I PREZZI DELLA PILLOLA VARIANO DA 10 A 25 EURO A CONFEZIONE, MA NON SI PUÒ VALUTARE QUALE SIA MIGLIORE DELL’ALTRA IN QUANTO NON…”