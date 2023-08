7 ago 2023 10:42

VE LO RICORDATE IL COVID? STA PER TORNARE! - PROPRIO MENTRE CADE L’OBBLIGO DI ISOLAMENTO PER I POSITIVI, LE VARIANTI KRAKEN E ARTURO STANNO CAMBIANDO IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO, MENTRE LA VARIANTE EG.5 PRENDE PIEDE IN ESTREMO ORIENTE ED OCEANIA - IN INGHILTERRA PREOCCUPA LA VARIANTE ERIS: NELLE ULTIME SETTIMANE È STATO REGISTRATO UN AUMENTO DI CONTAGI E RICOVERI PER COVID - INIZIA A PESARE IL CALO DELL'IMMUNITÀ PROTETTIVA…