Stare seduti tutto il giorno dietro una scrivania può aumentare di un terzo il rischio di morire per una malattia cardiaca, come dimostra uno studio. I ricercatori taiwanesi hanno riscontrato un aumento del 16% delle probabilità di morte precoce per qualsiasi causa.

Lo studio, condotto su 481.688 persone nell'arco di 13 anni, ha rilevato che i rischi potrebbero essere compensati da 15-30 minuti di esercizio fisico quotidiano.

Il dottor Min-Kuang Tsai, dell'Università di Medicina di Taipei, ha dichiarato: "I datori di lavoro possono svolgere un ruolo di facilitazione fornendo aree designate per l'attività fisica nel tempo libero. "Il fatto che non vi sia un aumento del rischio per coloro che alternano il lavoro seduti e non seduti suggerisce che l'inserimento di pause regolari nell'ambiente di lavoro può essere vantaggioso.

"I nostri risultati rassicurano sul fatto che l'aumento del rischio per chi è prevalentemente sedentario può essere compensato da 15-30 minuti in più al giorno di esercizio fisico". Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo stile di vita pigro è uno dei principali fattori di rischio. Non fare abbastanza esercizio fisico è stato collegato a tassi più elevati di diabete di tipo 2, malattie cardiache, cancro e demenza. […]

