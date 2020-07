AGOSTO, NOMINA MIA TI CONOSCO – IL VALZER DI POLTRONE TRA CDP E FINCANTIERI: FABIO GALLIA, EX AD DI CDP È STATO SCELTO DA BONO COME NUOVO DIRETTORE GENERALE, NONOSTANTE I DUBBI DI MASSOLO E DEL MEF – INTANTO CDP POTREBBE RATIFICARE GIÀ LUNEDÌ LE NOMINE DI CALCAGNINI E TONETTI COME VICE DI PALERMO. CHE DOVREBBE PESCARE PROPRIO IN FINCANTIERI IL NUOVO DIRETTORE FINANZIARIO, PIERFRANCESCO RAGNI

2 – GALLIA NUOVO DIRETTORE IN FINCANTIERI

Camilla Conti per “la Verità”

Dallo sportello al cantiere passando per la Cassa. La carriera di Fabio Gallia, dopo due anni di «panchina», fa tappa in Fincantieri dove l' ad Giuseppe Bono ha chiamato (anche se al momento in cui è andato in stampa non c' era comunicazione ufficiale) l' ex timoniere di Cdp per affidargli la poltrona di direttore generale del gruppo. Confermando, dunque le indiscrezioni raccolte dalla Verità lo scorso 22 luglio.

La nomina di Gallia è finita ieri sul tavolo del cda del colosso industriale nonostante le iniziali perplessità che, secondo fonti qualificate, avrebbero manifestato inizialmente sia il Mef sia Cassa depositi e prestiti sia il presidente Giampiero Massolo, senza però muovere rilievi formali sulla scelta.

Dubbi che avrebbero riguardato quelle che gli anglosassoni chiamano le skills richieste dall' incarico che forse richiedeva competenze diverse da quelle di banchiere ed esperto di finanza. Soprattutto in vista delle prossime sfide per il gruppo che deve fare i conti con l' impatto del Covid-19 sul settore cantieristico, seppure compensato dal business della Difesa e anche se Bono non ha avuto alcuna cancellazione di ordini di navi, dopo aver negoziato nel pieno della pandemia.

«Contiamo di riuscire a utilizzare le risorse che non saranno utilizzate nell' immediato nei progetti delle navi da crociera nel settore militare», ha detto di recente l' ad. Annunciando anche che Fincantieri rileverà a Genova Quarto uno stabile di proprietà di Cdp che dopo una ristrutturazione sarà trasformato nel polo per la ricerca tecnologica del gruppo a partire dai sistemi di cyber security a bordo delle navi.

Resta il fatto che il mercato delle crociere è un po' fermo con visibilità limitata sui tempi e l' entità della ripresa. Lo ha confermato anche la concorrente Carnival che ha riportato una perdita netta nel secondo trimestre di 2,4 miliardi di dollari, escluse le voci straordinarie. Non sarà dunque semplice, in questo comparto, tenere la barra dritta sebbene Bono sia un «capitano» assai esperto.

Certo, con Gallia si conoscono da tempo. In via Goito l' ex banchiere di Bnl e Capitalia aveva chiamato la figlia di Giuseppe, Emanuela Bono, che aveva già lavorato con lui quando era ai vertici della Bnl.

Entrata in Cdp nel settembre 2015 come componente della segreteria dell' allora amministratore delegato, la Bono è stata poi promossa capo dello staff dell' amministratore delegato, con responsabilità sul monitoraggio dell' implementazione del piano industriale e in seguito è stata nominata cfo (direttore finanziario) di Cdp equity.

Quanto a Gallia, poco dopo aver lasciato il timone di Cdp a Fabrizio Palermo nel 2018, ha costituito la Simple equity partners, una srl basata a Milano che ha per oggetto la consulenza aziendale ma anche l' assunzione e gestione di partecipazioni.

Gallia attualmente è socio amministratore di due società agricole a Capalbio assieme alla moglie e al figlio Francesco, e siede nei consigli d' amministrazione di Manifatture sigaro toscano, Sisalpay, Edison e Be shaping the future.

Nel frattempo, con uno scambio di poltrone, un mini valzer torna a suonare in Cdp dove già il prossimo cda del 3 agosto potrebbe ratificare la nomina di Paolo Calcagnini a vice direttore generale, insieme ad Alessandro Tonetti.

I due manager saranno vice di Fabrizio Palermo, che oltre a essere ad è anche direttore generale. In passato Calcagnini è stato anche manager e consigliere in Tercas, al tempo controllata dalla Popolare di Bari, per poi approdare in Cassa nel 2015 come responsabile pianificazione e controllo di gestione ed essere stato promosso a ottobre 2018 cfo nella gestione Palermo.

I cacciatori di teste sono dunque al lavoro per riempire la casella di direttore finanziario che rimarrà scoperta e il favorito è Pierfrancesco Ragni, attuale responsabile della divisione offshore e navi speciali di Fincantieri dove ha lavorato con Palermo quando l' attuale timoniere di Cdp era alla corte di Bono.

