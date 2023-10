12 ott 2023 08:27

AHI, TECH! – ARRIVA UNA MAZZATA PER MICROSOFT: IL FISCO AMERICANO HA CHIESTO ALLA SOCIETÀ FONDATA DA BILL GATES LA CIFRA CLAMOROSA DI 29 MILIARDI DI DOLLARI. UNA SOMMA CHE VALE PRATICAMENTE COME LA MANOVRA ITALIANA – SAREBBERO LE TASSE NON PAGATE DALL’AZIENDA TECNOLOGICA DAL 2004 AL 2013. LA DISPUTA NASCE DALLA POLITICA ALLEGRA SULLA “CONDIVISIONE DEI COSTI”: COME TUTTE LE ALTRE BIG TECH MICROSOFT “REINDIRIZZA” LE SUE ENTRATE VERSO I PARADISI FISCALI PER SGANCIARE MENO IMPOSTE…