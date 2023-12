ALI-TAGLIA! - ALITALIA LICENZIA I 2668 DIPENDENTI IN CASSA INTEGRAZIONE A ZERO ORE, STESSA SORTE PER LE 55 PERSONE CHE LAVORAVANO PER "ALITALIA CITYLINER", PICCOLA COMPAGNIA SATELLITE - IL VETTORE "SALVA" SOLO 172 DIPENDENTI - I LAVORATORI SILURATI POSSONO CONTARE SU UN ULTIMO PARACADUTE, OVVERO IL DECRETO ASSET, CHE INTRODUCE UNA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA...

Estratto dell'articolo di Aldo Fontanarossa per "La Repubblica"

La lettera di Natale è davvero molto amara per 2668 dipendenti di Alitalia che erano in cassa integrazione a zero ore; e per altri 55 dipendenti di Alitalia Cityliner (piccola compagnia regionale, satellite di Alitalia), anch’essi in cassa.

Alitalia in amministrazione straordinaria e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria – da cui queste persone ancora dipendevano – ne annunciano il licenziamento ai sindacati, e ai ministeri delle Imprese, del Lavoro e dei Trasporti.

Parliamo, quindi, di 2723 persone (tra Alitalia e Alitalia Cityliner). Mentre le nozze tra Ita Airways e Lufthansa si avvicinano, la vecchia Alitalia comunica “l’avvio di una procedura che determina, suo malgrado, licenziamenti per riduzione di personale”.

[...] "Le condizioni dell’azienda non consentono altresì l’attuazione di interventi di altro genere sull’utilizzazione del personale mediante ricorso a forme flessibili dell’orario di lavoro o sul lavoro a tempo parziale”.

Si salvano dal licenziamento solo 172 dipendenti che Alitalia in amministrazione straordinaria manterrà a bordo perché gestiscano l’ultima fase di liquidazione dell’azienda.

[...] Le lavoratrici e i lavoratori licenziati possono contare su un ultimissimo paracadute. Il decreto Asset – il numero 104 del 2023, lo stesso che cerca di contrastare i prezzi fuori controllo dei biglietti aerei – introduce una cassa integrazione straordinaria.

Questa cassa integrazione non farà più capo ad Alitalia ed ad Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, che escono di scena. L’assegno farà capo direttamente al governo (come avvenne già per il vettore Meridiana). La cassa integrazione straordinaria avrà delle limitazioni. Intanto non potrà essere incassata dai dipendenti che hanno maturato qualsiasi requisito pensionistico. Queste persone, dunque, sono obbligate ad andare in pensione anche se hanno il solo requisito della pensione anticipata (che dovrebbe essere volontaria). [...]

