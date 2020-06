ALITALIA, HABEMUS GOVERNANCE! – FRANCESCO CAIO PRESIDENTE E FABIO LAZZERINI AMMINISTRATORE DELEGATO. ALLA FINE I GRILLINI HANNO CEDUTO SULL’ATTUALE CAPO DEL BUSINESS DELLA COMPAGNIA DOPO AVERLO PRIMA PROPOSTO (DA PATUANELLI) E POI TENTATO DI BLOCCARLO PERCHÉ NON ERA UN NOME “LORO”

2 – ALITALIA, NOMINATI NUOVI VERTICI: CAIO PRESIDENTE, LAZZERINI AMMINISTRATORE DELEGATO

Da www.repubblica.it

Partita chiusa per la governance di Alitalia. Il governo ha affidato a Fabio Lazzerini, attuale capo del business di Alitalia, l'incarico di amministratore delegato. Mentre alla presidenza della società va - a sorpresa - Francesco Caio, napoletano, classe 1957, da maggio 2018 presidente del cda di Saipem e già amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane dal 2014 al 2017.

La conferma viene da un post su Facebook firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Il vertice neo-designato potrà da subito lavorare, con gli advisor già individuati dal ministero dell'Economia, al nuovo piano industriale che sarà poi notificato alla Commissione Europea. Abbiamo fretta di procedere e rilanciare il vettore nazionale e valorizzare l'intero sistema dei trasporti nazionali".

