ANCHE ELON MUSK NON RINUNCIA ALLA TENTAZIONE DI ERGERSI A GURU - ORA CI SBOMBALLA CON I SUOI 7 CONSIGLI PER ESSERE PIÙ PRODUTTIVI AL LAVORO - NULLA DI RIVOLUZIONARIO, SOLO UN PRONTUARIO PER NON PERDERE TEMPO. TIPO: EVITARE LE RIUNIONI AFFOLLATE O QUELLE IN CUI NON SI E' INDISPENSABILI - PECCATO CHE NELLA LISTA NON CI SIA IL "SEGRETO" PIÙ EFFICACE PER FAR RENDERE DI PIU' I DIPENDENTI: PAGARLI MEGLIO…

Kevin Loria per https://it.businessinsider.com

elon musk

L’imprenditore e amministratore delegato 46enne sta rivoluzionando il settore dei voli spaziali con SpaceX, trasformando il mondo dell’auto elettrica con Tesla e spingendo in avanti la neuroscienza e il trasporto con Neuralink e la Boring Company. Come ha detto Gwynne Shotwell, direttore operativo di SpaceX, intervenendo alla conferenza Ted 2018, gli obiettivi di Musk sono molto impegnativi da assecondare. “Quando Elon dice qualcosa, devi fermarti e non sbottare dicendo: “Beh, è impossibile”, ha detto. “Ti cuci la bocca, ci pensi e trovi i modi per farlo.”

elon musk neuralink

Recentemente, Musk ha annunciato ai dipendenti di Tesla che vuole adottare dei turni di lavoro a tempo pieno per far decollare il processo di produzione per l’auto elettrica di Tesla Model 3. In una mail ottenuta da Jalopnik, Musk ha spiegato una serie di modifiche da attuare per chi lavora in Tesla. Chiede molto, quindi alla fine dell’email offre ai dipendenti una lista delle sue raccomandazioni sulla produttività.

Da quei suggerimenti è chiaro che Musk non è certamente un fan di riunioni, burocrazia, gerarchie o qualsiasi sistema che impedisca la comunicazione immediata. Preferisce che le persone applichino il buon senso in ogni compito svolto. Ha anche detto ai dipendenti che se avessero avuto idee per rendere migliore e più efficiente il lavoro di Tesla, avrebbero dovuto farglielo sapere.

elon musk

Ecco i sette suggerimenti sulla produttività offerti da Musk e contenuti nella mail inviata ai dipendenti, spiegati con le sue stesse parole.

1) Le riunioni con la presenza di un gran numero di persone sono solo uno spreco di tempo per le persone stesse

“Le riunioni eccessive sono la piaga delle grandi aziende e quasi sempre peggiorano la loro produttività nel tempo. Meglio sbarazzarsi di tutti i meeting di grandi dimensioni, a meno che non si è certi che stanno aggiungendo valore per tutti i partecipanti coinvolti, nel qual caso manteneteli molto brevi”.

elon musk si commuove

2) Le riunioni dovrebbero essere poco frequenti a meno che una questione non sia urgente

“Sbarazzatevi anche delle riunioni frequenti, a meno che non abbiate a che fare con una questione estremamente urgente. La frequenza delle riunioni dovrebbe diminuire rapidamente una volta risolta la questione urgente”.

3) Se non è necessario essere presenti in riunione, andarsene

“Uscite da una riunione o interrompete una chiamata non appena risulta ovvio che non state aggiungendo valore. Non è scortese andarsene, è scortese far rimanere qualcuno e sprecare il proprio tempo”.

amber heard ed elon musk 1

4) Evitate il gergo che confonde

“Non usare acronimi o parole senza senso per oggetti, software o processi in Tesla. In generale, tutto ciò che richiede una spiegazione inibisce la comunicazione. Non vogliamo che le persone debbano memorizzare un glossario solo per lavorare in Tesla.”

5) Non lasciare che le strutture gerarchiche rendano le cose meno efficienti.

“La comunicazione dovrebbe viaggiare attraverso il percorso più breve necessario per portare a termine il lavoro, non attraverso la “catena di comando”: qualsiasi manager che cerchi di applicare la comunicazione a catena di comando si troverà presto a lavorare altrove”.

elon musk festeggia il lancio della crew dragon di spacex 2

6) Se avete bisogno di entrare in contatto con qualcuno, fatelo direttamente.

“Una delle principali fonti di problemi è la scarsa comunicazione tra gli uffici: il modo per risolvere questo problema è consentire il libero flusso di informazioni tra tutti i livelli, se un collaboratore deve parlare con il proprio manager, che parla a un direttore, che parla con un vicepresidente, che parla con un altro vicepresidente, che parla con un direttore, che parla con un manager, che parla con qualcuno che sta facendo il lavoro vero, certamente succederà qualcosa di davvero stupido. Meglio parlare direttamente e realizzare la cosa giusta in maniera semplice ”

elon musk

7) Non perdere tempo seguendo le regole stupide.

“In generale, prendete sempre il buon senso come guida: se seguire una” regola aziendale” è chiaramente ridicolo in una situazione particolare, allora la regola dovrebbe cambiare”.