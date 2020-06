18 giu 2020 11:20

APPENA TI DISTRAI UN ATTIMO, URBANO CAIRO BATTE CASSA! – IL TORINO METTE IN CASSA INTEGRAZIONE I DIPENDENTI: ACCORDO FIRMATO PER TUTTI TRANNE CHE PER I GIOCATORI DELLA PRIMA SQUADRA – LA CIG COPRIRÀ IL PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 3 LUGLIO 2020 – INTESA ANCHE PER IL SETTORE GIOVANILE, DOVE GLI ADDETTI ERANO SENZA STIPENDIO DA MARZO… - E VOLEVA LA CASSA COVID ANCHE PER IL GRUPPO RCS...