APPLE RIMANE A PIEDI – IL COLOSSO GUIDATO DA TIM COOK ABBANDONA IL PROGETTO PER REALIZZARE UNA SUA AUTO ELETTRICA – SECONDO BLOOMBERG, I 2.000 DIPENDENTI CHE LAVORAVANO DA ANNI SUL SEGRETISSIMO “PROJECT TITAN” SI CONCENTRERANNO SULLO SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE – LA DECISIONE ARRIVA MENTRE IL MERCATO DEI VEICOLI ELETTRICI È IN RALLENTAMENTO E MUSK ANNUNCIA UN CALO DELLE VENDITE PER TESLA…

(ANSA) - Apple abbandona i suoi piani per un'auto elettrica, scaricando uno dei progetti più ambiziosi della sua storia. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la comunicazione ha colto di sorpresa i quasi duemila dipendenti del progetto.

A loro sarà chiesto di concentrarsi sull'intelligenza artificiale. L'indiscrezione aiuta i titoli di Apple a Wall Street, dove salgono di oltre l'1,2%, e piace anche a Elon Musk che, ripostandola su X, ci allega due emoji, uno di saluto e un altro con una sigaretta.

L'auto elettrica, conosciuta come 'Project Titan', era un progetto per diversificare la produzione di Apple al di là dell'iPhone e per tentare di competere con Rivian e Tesla. Un progetto talmente segreto che Apple non lo ha mai confermato.

L'abbandono del sogno dell'auto elettrica arriva mentre il mercato dei veicoli elettrici è in rallentamento e Elon Musk ha messo in guardia su una frenata della crescita delle vendite per Tesla quest'anno a causa della domanda debole, gli alti tassi di interesse e la crescente concorrenza. Ford e General Motors si recente hanno sospeso i loro piani di espansione della capacità produttiva di auto elettriche e la scorsa settimana Rivian ha annunciato un taglio del 10% della sua forza lavoro. I fondi per la ricerca nelle auto elettriche Apple li impiegherà, secondo indiscrezioni, nell'intelligenza artificiale.

