ARRIVANO LE CONTROSANZIONI DI PUTIN - LE IMPRESE STRANIERE CHE SI SONO RITIRATE DALLA RUSSIA POTRANNO ESSERE DICHIARATE FALLITE ENTRO 3-6 MESI, CON UNA PROCEDURA ACCELERATA - INTANTO I PROCURATORI RUSSI INTANTO MINACCIANO DI ARRESTARE I LEADER AZIENDALI CHE CRITICANO IL GOVERNO…

1 - MOSCA, SCATTA FALLIMENTO RAPIDO PER AZIENDE ESTERE FUGGITE

vladimir putin

(ANSA) - Le imprese di società straniere che si sono ritirate dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina potranno essere dichiarate fallite entro 3-6 mesi, con una proceduta accelerata.

Lo ha annunciato il ministro delle finanze russo, Anton Siluanov, parlando alla tv Rossiya-24, secondo quanto riporta la Tass. "Abbiamo previsto e sviluppato un meccanismo speciale: il fallimento accelerato che prevede l'amministrazione temporanea accelerata e la vendita delle società" che hanno deciso di abbandonare la Russia.

bandiera ucraina su palazzo distrutto kiev

"Il meccanismo sarà attuato entro un periodo da 3 a 6 mesi, a seconda della posizione dei proprietari di tali società", ha detto.

2 - I PROCURATORI RUSSI MINACCIANO LE AZIENDE OCCIDENTALI CON ARRESTI E SEQUESTRI DI BENI

Articolo del “Wall Street Journal” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

kfc russia.

I procuratori russi hanno lanciato avvertimenti alle aziende occidentali in Russia, minacciando di arrestare i leader aziendali che criticano il governo o di sequestrare i beni delle aziende che si ritirano dal paese, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

I procuratori hanno consegnato gli avvertimenti nell'ultima settimana a società tra cui McDonald's, IBM e il proprietario di KFC Yum Brands Inc. Le chiamate e le visite includevano minacce di citare in giudizio le aziende e sequestrare i beni, compresi i marchi, hanno detto le persone – riporta io, WSJ.

disney russia

Il presidente russo Vladimir Putin la scorsa settimana ha espresso il sostegno per una legge per nazionalizzare i beni delle aziende straniere che lasciano il suo paese per la guerra in Ucraina. Gli avvertimenti dei pubblici ministeri sono stati diretti alle aziende di vari settori, tra cui la tecnologia, l'alimentare, l'abbigliamento e le banche, hanno detto le persone che hanno familiarità con la questione.

Gli avvertimenti hanno spinto almeno una delle aziende prese di mira a limitare le comunicazioni tra il suo business russo e il resto della società, per la preoccupazione che le e-mail o i messaggi di testo tra colleghi possano essere intercettati, ha detto una delle persone. Altre aziende si sono mosse per trasferire i dirigenti fuori dalla Russia, ha detto un'altra delle persone.

vladimir putin

I portavoce di IBM e McDonald's hanno rifiutato di commentare. Una portavoce di Yum ha rifiutato di commentare oltre le dichiarazioni passate della società di ristorazione sulla sua decisione di sospendere le operazioni nei suoi ristoranti KFC e Pizza Hut in Russia.

L'ambasciata russa a Washington non ha risposto immediatamente domenica a una richiesta di commento.

goldman sachs

Una serie di aziende hanno annunciato piani per sospendere o ridimensionare le loro operazioni in Russia sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina e delle sanzioni imposte dai governi occidentali.

Molte aziende, in particolare rivenditori e produttori, hanno detto che le loro decisioni di fermare le operazioni sono temporanee. Alcuni hanno detto che sono state rese necessarie dall'interruzione che le sanzioni hanno avuto sulle catene di approvvigionamento. Altri si sono impegnati ad andarsene per sempre.

burger king russia

L'ufficio del procuratore generale russo venerdì ha detto che si assicurerà che le aziende che hanno detto che stanno mettendo in pausa o abbandonando le operazioni rispettino le leggi sul lavoro del paese. Più di 300 aziende straniere hanno detto che stanno lasciando o sospendendo temporaneamente il lavoro in Russia, secondo la Yale School of Management.

arvind krishna ibm

Banche di Wall Street come Goldman Sachs Group Inc, aziende di beni di consumo come Coca-Cola Co, rivenditori come Levi Strauss & Co. e giganti della tecnologia come Apple Inc. hanno annunciato piani di ritiro. Giganti dell'energia come BP PLC e Exxon Mobil Corp. hanno detto che avrebbero abbandonato le operazioni russe sotto la pressione dei governi degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Putin ha appoggiato un piano presentato la settimana scorsa da un alto membro del suo partito dominante Russia Unita per nazionalizzare le operazioni delle aziende occidentali che escono dal paese. Una tale mossa aiuterebbe a prevenire la perdita di posti di lavoro e a mantenere la capacità della Russia di produrre beni a livello nazionale, ha detto Andrei Turchak, il segretario del consiglio generale del partito Russia Unita.

sony lascia la russia

Washington ha messo in guardia contro uno sforzo di nazionalizzazione. "Qualsiasi decisione senza legge da parte della Russia di sequestrare i beni di queste aziende si tradurrà in ultima analisi in un ulteriore danno economico per la Russia" e potrebbe sollecitare azioni legali, ha twittato giovedì l'addetta stampa della Casa Bianca Jen Psaki.

Jen Psaki

Il proprietario di ristoranti Yum la scorsa settimana ha detto che stava temporaneamente chiudendo le sue 70 sedi KFC di proprietà della società e firmando un accordo con il suo franchisee Pizza Hut per fermare il business nelle sue 50 sedi. Stava anche sospendendo tutti gli investimenti e lo sviluppo dei ristoranti in Russia, ha detto la società.

La società è "concentrata sulla sicurezza della nostre persone nella zona e continuerà a sostenere i nostri team in Ucraina, mentre valuta i modi in cui Yum Brands può avere un impatto positivo nella regione", ha detto la portavoce.

Il presidente e amministratore delegato di IBM Arvind Krishna ha scritto in un post sul blog la scorsa settimana che la società aveva sospeso tutte le attività in Russia. "La sicurezza degli IBMers e delle loro famiglie in tutte le aree colpite da questa crisi rimane la nostra massima priorità", ha scritto.

western union russia

McDonald's la settimana scorsa ha detto che stava temporaneamente chiudendo i suoi circa 850 ristoranti nel paese e avrebbe continuato a pagare le 62.000 persone che impiega in Russia. L'azienda ha detto che non poteva ancora determinare quando avrebbe potuto riaprire i ristoranti in Russia e avrebbe valutato se fossero necessari ulteriori passi. La chiusura dei ristoranti dovrebbe costare all'azienda circa 50 milioni di dollari al mese per stipendi, affitti, catena di fornitura e altri costi, ha detto McDonald's.

bombe su kiev mcdonald's russia evacuazione di un palazzo di kiev distrutto dai russi 8 VLADIMIR PUTIN STACCA INTERNET IN RUSSIA 2 VLADIMIR PUTIN STACCA INTERNET IN RUSSIA 3