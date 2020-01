AVETE MAI VISTO UN NERD BALLARE? MUSK CONSEGNA IL PRIMO LOTTO DI TESLA PRODOTTE A SHANGHAI E SI SCATENA COME UNO ZIO UBRIACO A UN MATRIMONIO – SI È SFILATO LA GIACCA E L’HA LANCIATA ALLA PRESENTATRICE, TRA GLI APPLAUSI E LE URLA DEL PUBBLICO. FORSE FESTEGGIAVA LA GRAVIDANZA DELLA FIDANZATA GRIMES? – LA “GIGAFACTORY” DI SHANGHAI È LA PRIMA ALL’ESTERO DELLA TESLA E PUNTA A PRODURRE 250MILA VEICOLI ALL’ANNO – VIDEO

2 – CINA. ELON MUSK SI SCATENA SUL PALCO ALLA CONSEGNA DELLE PRIME TESLA 'MADE IN CHINA'

Da www.rainews.it

Tesla ha consegnato il primo lotto di auto prodotte nello stabilimento di Shanghai della società. Il fondatore Elon Musk, ha dichiarato che la casa automobilistica prevede di istituire un design center in Cina per creare un nuovo modello - che dovrebbe essere chiamato Model Y - destinato alle vendite in tutto il mondo. In occasione della consegna del primo lotto di Model 3 made in China, Musk ha presieduto una cerimonia in cui una mezza dozzina di compratori indossavano t-shirt rosse di Tesla.

La casa d'auto elettriche ha costruito il Gigafactory3, la prima al di fuori degli Stati Uniti, in seguito alla decisione del Partito Comunista nel 2018 di consentire la piena proprietà straniera nella produzione di auto elettriche. La cerimonia è stata anche l'occasione per un siparietto del patron di Tesla, ripreso dai media cinesi: sul palco, Musk si è sfilato la giacca, lanciandola verso la presentatrice che lo affiancava nella cerimonia, e si è lasciato andare ad alcuni passi di danza, accolti dal pubblico con applausi e urla.

Lo stabilimento di Shanghai è il primo all'estero di Tesla. La produzione della Model 3 è cominciata a ottobre scorso e i primi modelli erano già stati consegnati ai dipendenti della Gigafactory: al termine della prima fase, lo stabilimento punta ad arrivare a una produzione di 250mila veicoli all'anno, incluse le Model Y. "Vogliamo continuare a fare significativi investimenti in Cina", ha detto Musk, "e a produrre la Model 3, la Model Y e anche i futuri modelli in Cina."

