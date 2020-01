GUARDA TESORO, SI VEDE LA TESLA – GRIMES HA ANNUNCIATO SU INSTAGRAM DI ESSERE IN ATTESA DEL FIGLIO DI ELON MUSK CON LA SPAVENTOSA IMMAGINE PHOTOSHOPPATA DI UN FETO SULLA SUA PANCIA – LO SCATTO HA VIOLATO LE REGOLE DEL SOCIAL, CHE L'HA CANCELLATO, MA LEI L’HA RIPOSTATA CON QUALCHE MODIFICA: “HO PENSATO PER UN PO’ SE CENSURARE O MENO I MIEI CAPEZZOLI, MA…” - VIDEO

elon musk e grimes 2

È stato con una foto postata su Instagram nella notte dell’8 gennaio che Grimes ha rivelato di essere in attesa del suo primo figlio con Elon Musk, Ceo di Tesla e Space X con cui la cantante canadese è insieme dal 2018. Lo scatto ha però violato i criteri del social network che ha rimosso la fotografia.

«Eccessiva», scrive l’Independent. Tipicamente nel suo stile. «Ho pensato per un po’ se censurare o meno i miei capezzoli», ha scritto Grimes riposando una versione censurata dell’immagine originale, «ma la foto senza capezzoli è molto meno selvaggia».

grimes

Due anni fa, quando si dichiararono pubblicamente come coppia attraversando insieme il tappeto rosso al Met Gala, Grimes e Musk si sono cimentati in un intenso tira e molla, senza mai lasciarsi definitivamente. La notizia del bambino arriva mentre il nuovo album della cantante – Miss Anthropocene – è ormai prossimo all’uscita.

elon musk e grimes 1

Nonostante molti tra i media americani che hanno riportato la notizia abbiano titolato con il punto interrogativo, non ci sono dubbi sul fatto che la coppia sia effettivamente in dolce attesa: tra i commenti sotto alla foto, anche uno della stessa Grimes che in risposta a una follower descrive la sensazione di essere incinta come «uno stato selvaggio, di guerra».

Ironizzando sul post, Vulture ha ipotizzato due letture alternative. La prima è che Grimes abbia voluto annunciare di essere “incinta”, sì, ma del suo nuovo album (anche Paper Magazine ha scritto che, considerati i trascorsi della cantante sarebbe perfettamente plausibile ridurre la foto a una forma di promozione di Miss Anthropocene).

elon musk e grimes al party delle kardashian

La seconda ipotesi è quella per cui sarebbe stato lo stesso Musk, nel tentativo di fare concorrenza alla nuova auto di Mercedes, Avacar, ad aver ideato il post per rassicurare i fan di Tesla attraverso «una sorta di metafora», ha continuato Vulture.

grimes e elon musk 5 grimes e elon musk 2 grimes e elon musk 1 grimes e elon musk 4

grimes e elon musk 3