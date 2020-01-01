elon musk e grimes al party delle kardashian
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GUARDA TESORO, SI VEDE LA TESLA – GRIMES HA ANNUNCIATO SU INSTAGRAM DI ESSERE IN ATTESA DEL FIGLIO DI ELON MUSK CON LA SPAVENTOSA IMMAGINE PHOTOSHOPPATA DI UN FETO SULLA SUA PANCIA – LO SCATTO HA VIOLATO LE REGOLE DEL SOCIAL, CHE L'HA CANCELLATO, MA LEI L’HA RIPOSTATA CON QUALCHE MODIFICA: “HO PENSATO PER UN PO’ SE CENSURARE O MENO I MIEI CAPEZZOLI, MA…” - VIDEO-
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''BRADLEY COOPER MI HA DETTO DI SMETTERE DI BERE''. ADESSO SERVE QUALCUNO CHE GLI DICA DI SMETTERE DI TINGERSI - VIDEO: BRAD PITT COMMOSSO RINGRAZIA IL COLLEGA, PERCHÉ LO AVREBBE CONVINTO A MOLLARE LA BOTTIGLIA, ''E DA ALLORA OGNI GIORNO È STATO PIÙ FELICE''. QUELLA SPECIE DI GATTO BIONDO CHE HA IN TESTA SARÀ SICURAMENTE PER UN RUOLO CHE STA INTERPRETANDO
CRISTO È MORTO DAL FREDDO E L'AEREO UCRAINO È CADUTO DA SOLO - FONTI AMERICANE NON HANNO DUBBI: IL BOEING È STATO ABBATTUTO DA UNO O DUE MISSILI IRANIANI, UN ERRORE LEGATO ALLA PAURA DI UNA IMMEDIATA RISPOSTA AMERICANA ALL'ATTACCO SULLA BASE IRACHENA - LE AUTORITÀ DI TEHERAN DICONO CHE LE SCATOLE NERE POTREBBERO ESSERE DANNEGGIATE (TE SALUTO). L'AEREO ERA GIÀ UNA PALLA DI FUOCO PRIMA DI CADERE A TERRA (VIDEO)
IL BUCO CON LA BANCA INTORNO - GIÀ NEL 2016 BANCA D'ITALIA PREVEDEVA PERDITE DA 1,6 MILIARDI PER POPOLARE DI BARI. IL RAPPORTO ISPETTIVO AVEVA MESSO IL DISASTRO DEI CONTI NERO SU BIANCO MA IL DIRETTORIO GUIDATO DA VISCO NON MOSSE UN DITO CONTRO GLI JACOBINI. BARI NON AVEVA PIÙ PATRIMONIO GIÀ 3 ANNI FA, MA SI FECE BEFFE DEGLI ISPETTORI E HA CONTINUATO AD ARRANCARE, ASPETTANDO CHISSÀ QUALE MIRACOLO…
CRONACA VERA: UN UOMO NON RIESCE A DARE FUOCO AL VICINO E VA DAI CARABINIERI A PROTESTARE! È SUCCESSO A PESARO, DOVE UN 77ENNE SI È PRESENTATO IN CASERMA DICENDO AL MARESCIALLO: “SENTA, IO VOGLIO DARGLI FUOCO MA LUI NON SI FA TROVARE. SE CONTINUA A FUGGIRE DOVRÒ INCENDIARE LA CASA. GLI DICA CHE SI FACCIA TROVARE” - IL CARABINIERE PENSAVA DI NON AVER CAPITO BENE, POI HA CHIAMATO…
“HARRY&MEGHAN? SONO DUE MACCHINE DA SOLDI” - EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA PROMUOVE IL GESTO DELLA COPPIA: "HANNO PIU' DA GUADAGNARE AD ESSER FUORI DALLA FAMIGLIA REALE CHE DENTRO. IO AL LORO POSTO? FORSE È MEGLIO ESSERE IL NUMERO UNO IN UN PICCOLO REGNO CHE IL NUMERO SEI IN UN GRANDE REGNO"
CAFONAL DEL “TRICOLORE” - RINO BARILLARI DIVENTA SOCIO ONORARIO DELL’ANCRI, L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA – LA CERIMONIA DELLA FESTA DEL TRICOLORE CON I VERTICI DELLA POLIZIA, OSVALDO BEVILACQUA, DANIA MONDINI, IL TITOLARE DELL’HARRY’S BAR PIERO LEPORE E… – VIDEO
CARO DAGO, TI SCRIVO PER SEGNALARE LO SCONCIO DELLE PENALI CHE RYANAIR APPLICA UNILATERALMENTE E SENZA MOTIVAZIONI VALIDE AI PASSEGGERI CHE NON COMPLETANO IL CHECK-IN ONLINE ENTRO DUE ORE DALLA PARTENZA (UNICA COMPAGNIA AEREA AL MONDO INSIEME A EASYJET MI HANNO DETTO IN AEROPORTO): 60,50 EURO A PASSEGGERO, 55 NETTI, PERCHÉ LO STATO VUOLE L'IVA SU TUTTO, ANCHE SULLE INGIUSTIZIE. ATTENZIONE PERCHÉ DI QUESTE PENALI…
DAGO SALVA-VITA – IL DOTTOR MASSIMO FINZI E LE STRAGI DEL SABATO SERA: “SICURI CHE SIANO LEGATE SOLO ALL’ABUSO DI ALCOL? ESISTONO ALTRI DUE FATTORI CHE ESPONGONO A RISCHIO TUTTI COLORO CHE FREQUENTANO LE DISCOTECHE E DI CUI SI PARLA POCO: LE LUCI STROBOSCOPICHE E I VOLUMI ASSORDANTI DELLE MUSICHE” - “UNA NOTTE INTERA TRASCORSA IN UN AMBIENTE COME UNA DISCOTECA PUÒ…”