Manuel Costa per “Libero quotidiano”

È bella e famosa, la sua famiglia - lei e suo marito Fedez e il piccolo Leone - sempre esposta sui social network. E però è anche abile negli affari, e per questo ricca. D' altro canto, si sa, in questi casi ci si attira le critiche degli invidiosi: la Ferragni è una delle più prese di mira dai cosiddetti haters, gli odiatori di Internet. Lei non se ne cura. E ora si rende protagonista di un' iniziativa davvero lodevole.

Colei che è considerata una delle fashion blogger - in sostanza, opinioniste di moda - più influenti del mondo, ha deciso di riconoscere un bonus da 3.400 euro lordi ai dipendenti che, nel corso del 2018, hanno contribuito all' enorme successo di Tbs Crew, società fondata nel 2009 che oggi gestisce il sito multimarca theblondesalad.com, per l' appunto il blog che ha reso famosa la Ferragni e, nel tempo, si è trasformato anche e soprattutto in una piattaforma di vendite online.

In effetti proprio lo scorso anno ha portato cambiamenti importanti, per Tbs Crew: Chiara Ferragni è diventata amministratore delegato della società, mentre l'ex socio e co-fondatore Riccardo Pozzoli ne è uscito definitivamente. In realtà l'azienda non ha reso pubblico l' ammontare del fatturato 2018 (in questo senso, l'ultima cifra disponibile è relativa al 2017, e parla di 6 milioni di euro di ricavi), ma gli affari sono di certo cresciuti esponenzialmente - e continuano a crescere -, cosa che si può dedurre dal fatto che lo staff sia più che raddoppiato tra la fine del 2018 e oggi, passando da sette a quindici dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Peraltro, la stessa Ferragni è diventata recentemente anche amministratore delegato di "Chiara Ferragni Collection", che produce capi di vestiario e accessori, e ha anche lanciato una linea di prodotti make up - cioè di trucco - realizzata con l' importante marchio francese di prodotti cosmetici Lancôme.

