12 apr 2024 08:54

BERLUSCONI È MORTO E ANCHE IL SUO PATRIMONIO IMMOBILIARE NON STA TANTO BENE – “IDRA”, LA SOCIETÀ CHE POSSIEDE LE PRINCIPALI VILLE DI FAMIGLIA, CHIUDE IL BILANCIO 2023 CON UNA PERDITA DI 144 MILIONI DI EURO. L’ANNO SCORSO IL PASSIVO ERA DI SOLI 95 MILIONI. COSA È SUCCESSO? CI SONO STATE RETTIFICHE DI VALORE DI NATURA NON RICORRENTE PER 125,6 MILIONI, CHE HANNO RIDOTTO IL BILANCIO DA 412 A 287 MILIONI – I MAGGIORI ASSET SONO ARCORE (NON IN VENDITA) E VILLA CERTOSA, SUL MERCATO A UN PREZZO CHE PARTIRÀ DA…