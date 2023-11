BIG TECH SE NE IMPIPA DELLE MULTE DELL’ANTITRUST – SPESSO PASSANO ANNI PRIMA CHE LE MULTINAZIONALI TECNOLOGICHE VERSINO LE SANZIONI COMMINATE LORO DALLE AUTORITÀ ANTITRUST. E ANCHE QUANDO LO FANNO, SPESSO SI TRATTA DI CIFRE RIDICOLE SE PARAGONATE AI LORO INCASSI – E COSÌ, SI FA LARGO L’OPINIONE CHE SIA ARRIVATO IL MOMENTO DI ADOTTARE MISURE PIÙ DRASTICHE

Traduzione dell’articolo di Joseph Boyle and Peter Murphy per AFP

FATTURATO E TASSE AZIENDE BIG TECH

Raramente passa un mese senza che le grandi aziende tecnologiche vengano multate per aver schiacciato i concorrenti o abusato della loro posizione dominante, ma possono passare anni prima che paghino un centesimo.

L'autorità irlandese di regolamentazione dei dati ha confermato all'AFP che Meta non ha pagato nessuno dei due miliardi di euro (2,2 miliardi di dollari) di multe emesse dallo scorso settembre. Anche TikTok deve centinaia di milioni.

ANTITRUST VS BIG TECH 3

Amazon sta ancora facendo ricorso contro una multa di 746 milioni di euro del 2021, ha dichiarato ad AFP il regolatore dei dati del Lussemburgo.

Google sta ancora contestando multe dell'UE per oltre otto miliardi di euro per aver abusato della sua posizione di mercato tra il 2017 e il 2019.

Apple ha combattuto per anni contro una multa antitrust francese di 1,1 miliardi di euro e l'ordine di pagare 13 miliardi di euro di tasse all'Irlanda.

Il problema è costante, globale e coinvolge aziende tecnologiche di tutte le dimensioni, non solo le quattro grandi.

LEGGI CONTRO BIG TECH

Questa settimana l'Australia ha confermato che X (ex Twitter) non ha pagato una multa inflitta per non aver illustrato i suoi piani per eliminare i contenuti che ritraggono abusi sessuali su minori - anche se X sta ora facendo causa.

I critici sostengono che le multe alle aziende tecnologiche non fermano il loro cattivo comportamento e che è giunto il momento di adottare misure più drastiche.

larry page e sergej brin jeff bezos mark zuckerberg bill gates elon musk steve ballmer

Margarida Silva, ricercatrice presso l'ONG olandese Centre for Research on Multinationals, ha sottolineato che le aziende tecnologiche si sono a lungo compiaciute della loro reputazione di "perturbatori".

"Non pagare le multe è in linea con il modo in cui abbiamo visto le grandi aziende tecnologiche sfidare praticamente qualsiasi applicazione delle regole contro di loro", ha detto Silva.

Margarida Silva

"Anche se alla fine l'azienda perde, a quel punto avrà trascinato l'amministrazione per anni e anni di spese".

Questo distingue l'industria tecnologica da settori come la finanza, dove c'è ancora un incentivo a pagare per rassicurare il pubblico e gli investitori.

Ma Romain Rard, avvocato dello studio Gide Loyrette Nouel di Parigi, ha affermato che le aziende cercano di appellarsi alle sanzioni. "Non è che le aziende possano semplicemente ignorare la multa, impugnare le decisioni e sperare di cavarsela senza dover pagare nulla", ha dichiarato all'AFP.

Romain Rard

Le aziende produttrici di chip, Intel e Qualcomm, hanno recentemente visto annullare o ridurre drasticamente in appello multe antitrust dell'UE per un valore di miliardi di dollari.

Il sistema europeo è diverso da quello di giurisdizioni come la Cina o gli Stati Uniti, dove le multe arrivano spesso alla fine di un lungo processo e sono annunciate come patteggiamenti.

Nel 2019, Facebook ha pagato una multa record di 5 miliardi di dollari alla Federal Trade Commission (FTC) per lo scandalo Cambridge Analytica.

LA PROPOSTA DI CONTRIBUTO EQUO SULLA RETE

E il gigante dell'e-commerce Alibaba ha comunicato agli investitori che nel 2021 ha immediatamente pagato una multa record di quasi 3 miliardi di dollari alle autorità di regolamentazione cinesi.

Gli attivisti sostengono che queste aziende sono semplicemente troppo ricche perché le sanzioni finanziarie abbiano un grande impatto.

L'avvocato austriaco Max Schrems, che si è battuto con forza per i diritti dei dati in Europa, ha affermato che il problema è aggravato da un'applicazione non uniforme delle norme.

ANTITRUST VS BIG TECH 2

Secondo l'avvocato, la Commissione irlandese per la protezione dei dati ha concesso alle aziende un margine di manovra eccessivo nei processi di appello e ha comminato multe troppo basse.

In un'intervista con l'AFP, il vice-commissario irlandese per la protezione dei dati Graham Doyle ha difeso i risultati ottenuti dal suo ufficio, affermando che le multe sono solo una parte della storia.

"Nella stragrande maggioranza delle indagini che abbiamo portato a termine, anche se le multe tendono a generare maggiore pubblicità, abbiamo imposto anche misure correttive", ha dichiarato. Ha sottolineato un'indagine su Instagram per la gestione dei dati dei bambini. Una multa da 405 milioni di euro è attualmente in appello, ma Doyle ha sottolineato che la piattaforma ha già risolto il problema iniziale.

ANTITRUST VS BIG TECH

Gli attivisti concordano sul fatto che le multe possono essere solo una parte della soluzione. La Silva ha sostenuto che, invece di giocare con le sanzioni pecuniarie, è giunto il momento che i regolatori della concorrenza facciano un passo avanti.

Li ha esortati a bloccare le future acquisizioni e fusioni nel settore e a rimediare ai danni del passato, potenzialmente anche sciogliendo le aziende.

"Il problema di Meta sarebbe completamente diverso se non le fosse stato permesso di acquistare Instagram e WhatsApp", ha dichiarato.

BEZOS ZUCKERBERG PICHAI COOK