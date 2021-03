BPER, HABEMUS PAPA! – NELLA LISTA DI UNIPOL PER IL NUOVO CDA DI BPER, OLTRE AL NOME DI PIERO MONTANI (FUTURO AD) C’È QUELLO DI GIANNI FRANCO PAPA, FINO AL 2019 DIRETTORE GENERALE DI UNICREDIT. SARÀ LUI IL PRESIDENTE? IL MERCATO TIFA PER L’ACQUISIZIONE DI BANCO-BPM, MA LA TRATTATIVA SI È APPANNATA CON L’ARRIVO DI MONTANI…

BPER: UNIPOL DEPOSITA LISTA PER NUOVO CDA, PER LA PRESIDENZA I FAVORITI SONO PAPA (EX UNICREDIT) E MAZZARELLA

Titta Ferraro per www.finanzaonline.com

Unipol, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 18 marzo, ha depositato ieri le liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di BPER Banca per il triennio 2021-2023, in vista della prossima Assemblea ordinaria della Banca, convocata per il 21 aprile.

Unipol, socio di riferimento della banca modenese con il 19%, ha scelto di operare una totale discontinuità con l’attuale CdA guidato dall’ad Alessandro Vandelli. La lista è composta da 7 candidati. Il nuovo ad prescelto è Piero Montani, che in passato ha guidato banche importanti quali Antonveneta, BPM e Carige. Tra i 7 nomi figura anche Gianni Franco Papa, fino al 2019 direttore generale di Unicredit, che potrebbe essere selezionato per il ruolo di presidente. Altra papabile per la poltrona di presidente è Flavia Mazzarella, ex vice direttrice dell’Isvap e attualmente presidente di Banca Finnat.

Gli altri nomi sono Gian Luca Santi e Roberto Giay (entrambi dirigenti Unipol), Elena Beccalli (docente di economia all’Università Cattolica) e Maria Elena Cappello (ex Mps che ora fa parte dei CdA di Tim, Saipem e Prysmian).

Per oggi attesa la lista di 5 nomi da parte della Fondazione Sardegna, socio di Bper al 10%.

