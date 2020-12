CAOS ALLA FERRARI: IL CEO LOUIS CAMILLERI SI DIMETTE PER "MOTIVI PERSONALI" - MA ALLA BASE C'E' UNO SCONTRO CON JOHN ELKANN - IL TITOLO HA CONTINUATO A RAFFORZARSI SUPERANDO NEI GIORNI SCORSI LA STORICA BARRIERA DEI 180 EURO, CHE HA FATTO SCHIZZARE LA CAPITALIZZAZIONE A 35 MILIARDI. PESANO LE DELUSIONI IN FORMULA 1, DOVE LE PERFORMANCE SONO STATE MOLTO DELUDENTI…

Giorgio Ursicino per "il Messaggero"

LOUIS CAREY CAMILLERI

Louis Camilleri, il ceo della Ferrari, si è dimesso. Ha lasciato all' improvviso, «con effetto immediato», spiegando l' abbandono per «motivi personali». La guida operativa del Cavallino la prende ad interim John Elkann, che era già presidente esecutivo oltre che di Exor, la holding azionista di riferimento dell' azienda di Maranello, e numero uno di Fca. «Durante i tempi incerti e difficili della pandemia, Louis ha guidato la nostra azienda con mano ferma, facendo della sicurezza e del benessere dei nostri dipendenti, delle loro famiglie e della nostra comunità, la sua priorità assoluta», ha commentato il rappresentante della famiglia Agnelli.

MARCHIONNE ED ELKANN ALLA QUOTAZIONE FERRARI

Il nipote dell' Avvocato ha usato parole piene di riconoscenza, annunciando ai dipendenti la scelta del manager di origini maltesi. «Ho appreso con grande dispiacere, so che per lui non è stata una decisione facile ma, come sempre accade con scelte così importanti, dobbiamo rispettarla. A lui sono estremamente grato per tutto ciò che ha fatto per la Ferrari e in particolare per il suo contributo negli ultimi anni, in cui ha preso il timone nel momento molto difficile seguito alla prematura scomparsa di Sergio nel luglio 2018.

Louis Camilleri

In qualità di membro di lunga data del cda, Louis ha mostrato un incrollabile senso di responsabilità assicurando continuità, guidando l' azienda verso il futuro con un piano strategico ambizioso e lungimirante. La sua leadership e la sua passione hanno guidato la Cavallino verso risultati eccezionali. Abbiamo aperto un capitolo completamente nuovo per creare la gamma di prodotti più completa della nostra storia».

Elkann conclude sottolineando che la Ferrari sotto la guida di Camilleri si è ulteriormente affermata come una delle più grandi società al mondo, capitalizzando il suo patrimonio davvero unico e la sua continua ricerca dell' eccellenza. Ed ha augurato al manager e alla sua famiglia un lungo e felice periodo di pensionamento. Nell' anno del covid, la società ha mantenuto gli ambiziosi target, riportando un ultima trimestrale eccellente.

john elkann

Il titolo ha continuato a rafforzarsi superando nei giorni scorsi la storica barriera dei 180 euro, che ha fatto schizzare la capitalizzazione di un costruttore che realizza solo 10mila vetture l' anno oltre 35 miliardi. Unico neo la stagione in Formula 1, le competizioni sono un asset strategico per Maranello e le performance sono state molto deludenti. Oggi si cercherà di comprendere meglio che cosa davvero è accaduto ai vertici di Maranello, vista la dinamica dello strappo. Per Elkann si annuncia un periodo molto intenso, la fusione con Psa è vicina al closing e fra venti giorni ci saranno le assemblee degli azionisti dei due gruppi per dare in via libera definitivo alla nascita di Stellantis, un colosso da 9 milioni di auto l' anno.