CARIGE AMARO – LA BOMBA DI “REUTERS”: LE AUTORITÀ DI VIGILANZA BANCARIA EUROPEE VOGLIONO CHIUDERE CARIGE SE NON SI TROVA UN ACQUIRENTE – LA LIQUIDAZIONE È L’UNICA OPZIONE QUALORA NON SI MATERIALIZZI NESSUN SALVATORE PLAUSIBILE: BLACKROCK HA GIÀ DETTO BYE BYE E SEMBRA INEVITABILE UN AIUTO DI STATO COME PER MPS, CHE FAREBBE PARTIRE UN’EPIDEMIA DI ORTICARIA A FRANCOFORTE

Le autorità europee di vigilanza bancaria ritengono che, qualora non si trovi un acquirente, Carige debba essere chiusa. La liquidazione dell’istituto sarebbe l’unico “passo logico successivo” qualora non si materializzi alcun salvatore. Lo rivelano quattro fonti “vicine alla questione” interpellate da Francesco Canepa e Balazs Koranyi dell’agenzia Reuters: la notizia rompe le uova nel paniere al governo, che ha già pronto il piano B, ovvero un aiuto di stato sulla scorta di quanto avvenuto con Mps. Il decreto varato a gennaio per la banca genovese, poi commissariata dalla BCE, autorizzava il Mef a sottoscrivere azioni dell’istituto nel limite massimo di 1 miliardo di euro. Dopo che Blackrock si è sfilata dalla partita, chi si berrà “l’amaro Carige”?

