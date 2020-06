AL CASELLO C’È POCA FILA – I FONDI DI INVESTIMENTO ASPETTANO CHE CONTE SI DECIDA SULLA REVOCA PER FARE IL PRIMO PASSO VERSO AUTOSTRADE. IN PISTA SEMBRANO VOLERCI ESSERE GLI AUSTRALIANI DI “MACQUAIRE” (CON LA CONSULENZA DI CONTI E COSTAMAGNA) CHE STANNO VALUTANDO UN POSSIBILE INGRESSO IN ASPI. MA SOLO CON IL COINVOLGIMENTO DI CDP E CON I BENETTON IN MINORANZA – PROBLEMINO: IL FONDO È PIUTTOSTO AGGRESSIVO IN FATTO DI LEVA FINANZIARIA, TANTO CHE HA SUL GROPPONE UN ESPOSTO DELLA CONSOB SPAGNOLA

LA DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEL PONTE MORANDI

1 – DALLA PADELLA DEI BENETTON ALLA BRACE DEL FONDO IPER-SPECULATIVO? - L'AUSTRALIANO MACQUARIE VUOLE PRENDERSI UN PEZZO DI AUTOSTRADE ITALIANE (DAGOSPIA DEL 28 MAGGIO 2020)

Macquarie

https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/padella-benetton-brace-fondo-iper-speculativo-237876.htm

2 – GLI AUSTRALIANI DI MACQUARIE GUARDANO AD AUTOSTRADE

Vittoria Puledda per “la Repubblica”

Il boccino resta solidamente in mano alla politica: il primo passo, per Autostrade per l' Italia, resta il nodo della revoca o meno della concessione, strettamente connesso alla definizione delle nuove tariffe. Nell' attesa, nella data room virtuale aperta dalla società, non c' è propriamente la fila al casello però non manca un certo interesse tra i fondi specializzati in infrastrutture.

AUTOSTRADE

OPERE CHE RISCHIANO DI SALTARE CON UN EVENTUALE CRAC DI AUTOSTRADE

Tra questi c' è il fondo australiano Macquarie, già presente in Italia con due investimenti (HydroDolomiti energia e Società gasdotti Italia) e che ha come advisor per il nostro Paese Fulvio Conti e per la partita Aspi Claudio Costamagna. Il fondo potrebbe muoversi in accordo con Cdp e, volendo, anche con F2i.

roberto tomasi autostrade per l'italia

Macquarie - secondo alcune ricostruzioni piuttosto aggressivo in fatto di leva finanziaria, circostanza negata da fonti vicine al gruppo - ha investimenti nel settore delle infrastrutture pari a 125 miliardi di euro, di cui 57 in Europa. E a quanto pare considera con molto interesse un possibile ingresso in Aspi.

luciano benetton

fulvio conti

Tenendo fermi alcuni paletti: il primo è che l' investimento avverrebbe solo con il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti. Secondo quanto spiegano fonti a conoscenza del dossier, la presenza di Cdp viene considerata necessaria per la tutela degli interessi nazionali. Una specie di garanzia - anche per la parte pubblica - della correttezza dei comportamenti. Del resto, molto spesso il fondo è stato azionista a fianco di soggetti pubblici (in Hydro Dolomiti, ad esempio) con una convivenza durata a lungo (come negli aeroporti di Bruxelles e Copenaghen, entrambi venduti).

claudio costamagna di cdp

Non è escluso che nella partita entri a far parte anche F2i: a quanto risulta in ambienti vicini alla società, il fondo australiano non punta alla quota di maggioranza, mentre ritiene importante che il socio Atlantia, e quindi la famiglia Benetton, scenda in minoranza, pur restando nel capitale della società (anche a garanzia dei nuovi investitori). La finestra utile per arrivare ad un accordo-quadro è quella di giugno; dopo, la strada è molto in salita.

FONDO MACQUARIE

Ci sono le condizioni per stringere?

Come nel gioco dell' oca, a questo punto si torna alla casella di partenza, e quindi alla necessità che si mette la parola fine alla contrapposizione governo-Atlantia, sciogliendo il nodo della concessione. Quella resta la pre-condizione per fare una valutazione della società e dare un prezzo agli asset. Nel frattempo si studiano i dossier: Macquarie e Cdp si erano conosciuti ai tempi della costituzione di Cdp Reti, ma al momento da parte di Cdp non risultano contatti in corso con il fondo australiano e, in generale, si continua a spiegare che «non c' è nulla sul tavolo e in questa fase è prematura ogni valutazione» su Aspi.

a genova il varo del primo impalcato del nuovo ponte ponte morandi AUTOSTRADE PER L ITALIA