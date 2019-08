CHI CE L’HA PIÙ DUROV? – A OTTOBRE ARRIVA LA CRIPTOVALUTA DI TELEGRAM: IL FONDATORE DELL’APP RUSSA FREGA SUL TEMPO I PIANI RIVOLUZIONARI DI ZUCKERBERG E DELLA SUA “LIBRA” – IN REALTÀ “GRAM”, COSÌ SI CHIAMERÀ LA MONETA VIRTUALE, ERA COSA NOTA GIÀ DA MARZO 2018, QUANDO FU LANCIATA UNA “ICO” CHE RACCOLSE 1,7 MILIARDI – LA DIFFERENZA CON IL PROGETTO DI FACEBOOK È CHE FUNZIONERÀ COME I BITCOIN, MA…

Da ''Libero Quotidiano''

telegram 1

Telegram batte sul tempo Facebook. L' app di messaggistica rivale di WhatsApp, nata nel 2013 per opera di un team russo capitanato dai fratelli Nikolai e Pavel Durov, entro fine ottobre lancerà la sua criptovaluta che consentirà anche lo scambio di denaro in tutto il mondo.

la criptovaluta di telegram

A rivelare i tempi al New York Times sono stati, in forma anonima, tre investitori che non hanno però fornito molti dettagli tecnici. E non è chiaro neppure come le autorità mondiali possano accogliere la nascita di una ennesima valuta digitale dopo le perplessità sui bitcoin e il faro accesso su Libra, annunciata da Mark Zuckerberg per il 2020.

pavel durov

Le intenzioni di Telegram erano evidenti già da marzo 2018, quando la società aveva lanciato una Ico (Initial Coin offering), raccogliendo 1,7 miliardi di dollari, che sono andati a finire nella Telegram Open Network blockchain. La scadenza del 31 ottobre per il lancio di Gram è compatibile con il fatto che oltre quella data, senza aver trasformato quei soldi in un progetto reale, la società dovrebbe restituire il finanziamento agli investitori.

libra, la criptovaluta di facebook 7

Il funzionamento di Gram dovrebbe essere simile a quello dei bitcoin, con un valore legato al flusso degli scambi. Diverso dunque da Libra, definita una "stablecoin", il cui valore è agganciato a beni reali. Gram dovrebbe permettere l' acquisto di beni e servizi in maniera veloce, così come il trasferimento di denaro in tutto il mondo. L' idea è di rendere disponibile la valuta digitale prima agli investitori del progetto e poi estendere il portafoglio elettronico a tutti suoi utenti, che secondo rilevazioni del 2018 sarebbero 200 milioni in tutto il mondo.

