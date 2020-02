IL MEME CHE UCCIDE (UN MARCHIO) - È PARTITO COME UNO SCHERZO, MA L'ASSOCIAZIONE TRA CORONAVIRUS E BIRRA CORONA HA DANNEGGIATO DAVVERO L'AZIENDA, COSTRETTA A DIRAMARE UNA NOTA IN CUI SPIEGA CHE NON C'È LEGAME TRA LA ''CERVEZA'' E LA POLMONITE CINESE. LA CONSTELLATION BRANDS INC HA PERSO L’8% ALLA BORSA DI NEW YORK IN QUESTA SETTIMANA