31 gen 2020 09:55

COME DAGO-ANTICIPATO, ARRESTI ALLA POPOLARE DI BARI: AI DOMICILIARI MARCO E GIANLUCA JACOBINI, EX PADRI-PADRONI DELLA BANCA. PER DE BUSTIS UNA MISURA CAUTELARE PIÙ ''LIMITATA'', OVVERO L'INTERDIZIONE A ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI DIRIGENTE - IN TUTTO GLI INDAGATI SONO 9, E LA GUARDIA DI FINANZA STA ESEGUENDO 17 PERQUISIZIONI, ANCHE NELLE CASSETTE DI SICUREZZA DI JACOBINI SENIOR (FORSE UN PO' TARDINO…)