Sara Bennewitz per www.repubblica.it

Franco Bassanini, storico manager delle telecomunicazioni e dal 2017 ai vertici di Open Fiber si appresta a fare un passo indietro. Al suo posto gli azionisti, ovvero Cassa Depositi e Prestiti (60%) e il fondo australiano Macquarie avrebbero selezionato Barbara Marinali, che ha un curriculum d'eccezione nelle aziende quotate e nelle reti.

La manager che dal 2021 siede nel cda del leader italiano delle costruzioni Webuild- che è partecipato dalla Cdp, è senior advisor del ad di Snam Marco Alverà, dal settembre 2020. Dal 2013 al 2020 la Mariali è stata un componente del primo Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti e vanta un'esperienza di oltre una quarto di secolo a servizio delle istituzioni.

Dal 2009 al 2013 è stata direttore generale per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima di allora la manager è stata direttore della segreteria del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e reggente del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2006-2008). Tra le altre esperienze la manager ha lavorato con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il Ministero dell’economia e delle finanze e per Ministero delle attività produttive (oggi MISE).

La nomina della Marinali, insieme alla promozione dell'attuale direttore generale Mario Rossetti da direttore generale ad amministratore delegato dovrebbe essere ufficializzata a inizio dicembre, quando Open Fiber insieme alla nuova governance, dovrebbe annunciar e un maxi piano di investimenti per completare la sua rete in fibra sia nelle città (aree bianche) sia in quelle meno popolate, ovvero le aree grigie dove spesso sorgono i vari distretti industriali o piccoli centri urbani.

Grazie a un pool di dieci primari istituti, tra cui la stessa cdp la bei, il gruppo sta infatti per siglare un project financig (finanziamento di un progetto) da 7,1 miliardi di ero, che è il più grande mai erogato in Europa su una rete di questo tipo, una linea che si aggiunge a 2 miliardi di crediti non commintted (sui cui le banche non si sono ancora impegnate con condizioni precise per i prestiti a chiamata) da altri 2 miliardi di euro.

