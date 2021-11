NON C’È SOLO IL SUPER GREEN PASS - IL TESTO INTEGRALE DEL NUOVO DECRETO CON LE MISURE PER CONTENERE LA QUARTA ONDATA DI COVID: IL CERTIFICATO VERDE RAFFORZATO, DAL 6 DICEMBRE AL 15 GENNAIO, SERVIRÀ PER ENTRARE IN BAR, RISTORANTI, PALESTRE, CINEMA, TEATRI E DISCOTECHE. PER ALBERGHI E TRASPORTI BASTERÀ QUELLO BASE - OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO E FORZE DELL’ORDINE. DAL 1 DICEMBRE TUTTI GLI OVER 19 POTRANNO PRENOTARE LA TERZA DOSE