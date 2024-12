ORA L'EREDE AGNELLI SI RITROVA CON IL CERINO ACCESO IN MANO, SENZA UN SOSTITUTO E CON IL TITOLO CHE IN BORSA È ARRIVATO A PERDERE L’8%, IN UN ANNO GIÀ NEFASTO: DAL DICEMBRE 2023 A OGGI, STELLANTIS HA PERSO IL 40%

richard palmer

RICHARD PALMER SARÀ SPECIAL ADVISOR DI ELKANN

(ANSA) - Richard Palmer è stato nominato Special Advisor del presidente John Elkann e parteciperà al Comitato esecutivo ad interim (Cei)come consulente per il gruppo dirigente. Lo ha reso noto Stellantis. Palmer è stato fino al 2023 responsabile finanziario di Stellantis. (ANSA). ANG02-DIC-24 18:39 NNNN

DAGOREPORT

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN

Chissà se dopo le improvvise dimissioni di Tavares qualcuno non abbia valutato come incaute le dichiarazioni di Stellantis, che il 24 settembre 2024 (vedi articoli a seguire) annunciò la fine del mandato del manager portoghese nel 2026.

Perché è in quel preciso momento che l’amministratore delegato, sentendosi pubblicamente scaricato, ha iniziato a creare problemi su problemi, non avendo più niente da perdere. Il ruvido Tavares ha litigato con il governo italiano a più riprese, aprendo contrasti anche con l’esecutivo in Francia (secondo azionista di Stellantis, dopo Elkann), fino a entrare in rotta di collisione sullo stesso piano industriale dell’azienda.

carlos tavares in audizione al senato foto lapresse

Alcuni ipotizzano che l’annuncio con cui Stellantis dichiarava conclusa l’era di Tavares, nel 2026, fosse un modo per cercare di placare i malumori creatisi, soprattutto in Italia, rispetto alla gestione degli stabilimenti tricolore (tra cassa integrazione, delocalizzazione e difficoltà generali del settore).

Un modo per disinnescare i vaffa di Tavares a palazzo Chigi e cercare di aprire un tavolo di negoziato con il governo. E infatti, non a caso, ieri sera John Elkann ha subito informato Giorgia Meloni e Sergio Mattarella dell’addio di Tavares, e ora viene confermata l'apertura di un tavolo di trattative con il ministro delle Imprese, Adolfo Urso.

gli investimenti di exor a wall street

La strategia di lungo periodo dell’azienda (usare la carota con la politica per convincerla della necessità di un sostegno pubblico al settore dell’automotive, in crisi mondiale) si è scontrata con la visione fumantina del manager dell'auto più pagato al mondo (40 milioni l'anno). Non poteva che andare a finire male: il portoghese si è messo nelle condizioni di farsi accompagnare all’uscita, lasciando l’azienda con i pistoni fumanti in mano e una richiesta di buonuscita di 100 milioni.

ANDAMENTO DEL TITOLO STELLANTIS - 4 DICEMBRE 2023 - 2 DICEMBRE 2024

Certo, sorprende che, nonostante l’annuncio sulla definitiva uscita di Tavares, comunicato due mesi fa, una grande azienda come Stellantis non abbia ancora tra le mani il nome del successore, e abbia rinviato la scelta al primo trimestre del 2025. Un tempo impossibile con la crisi dell'auto in atto.

Tavares sconta agli occhi degli azionisti più che le difficoltà a fare utili il suo carattere fumantino e arrogante, del tutto inopportuno in una fase di recessione del mercato automobilistico.

john elkann - exor

Ora, con le sue dimissioni, potrebbe servire un'operazione di consolidamento: Elkann esclude la fusione con Renault perché non incasserebbe cash ma solo azioni, e perché la Francia diventerebbe primo azionista del gruppo. Più funzionale potrebbe essere un'operazione con General Motors. Insomma, vendere tutto e dedicarsi agli investimenti di Exor, dove l'erede Agnelli si è dimostrato finora imbattibile.

EXOR

Nell'immediato, rimasto col cerino acceso in mano, bisognerà soprattutto “gestire” il contraccolpo in Borsa. Oggi il titolo è arrivato a perdere l’8% e nei prossimi giorni rischia di affrontare una tempesta di vendite, in un anno già nefasto: dal dicembre 2023 a oggi l'azienda ha perso più del 40% del suo valore.

CARLOS TAVARES EMMANUEL MACRON

24 settembre 2024 - TAVARES, SGOMMA VIA! – STELLANTIS HA GIA’ INIZIATO LA RICERCA DEL PROSSIMO AMMINISTRATORE DELEGATO. IL CONTRATTO DELL'ATTUALE NUMERO 1 DEL GRUPPO SCADE A INIZIO 2026. E, SECONDO BLOOMBERG, NON SONO PREVISTI CAMBI AL VERTICE NELL'IMMEDIATO – TAVARES PAGA I PESSIMI RISULTATI DI VENDITE NEGLI STATI UNITI, L’INDEBOLIMENTO DELLA DOMANDA DELLE AUTO ELETTRICHE E LA CONCORRENZA CINESE – I LAVORATORI DI STELLANTIS IN ITALIA ANNUNCIANO LO SCIOPERO PER IL 18 OTTOBRE. PROTESTANO PER IL TAGLIO DELLA PRODUZIONE DI VETTURE NEL NOSTRO PAESE (-70% NEGLI ULTIMI 17 ANNI)

https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/tavares-sgomma-via-ndash-stellantis-ha-gia-rsquo-iniziato-ricerca-409153.htm

carlos tavares john elkann

3 ottobre 2024 - TAVARES SBATTE LA PORTIERA – L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI STELLANTIS NON ESCLUDE DI ANDARE IN PENSIONE NEL 2026, QUANDO SCADRÀ IL SUO CONTRATTO AL VERTICE DI FIAT-PEUGEOT: “È UN OPZIONE, AVRÒ 68 ANNI, UN’ETÀ RAGIONEVOLE…” – GLI SPIFFERI SULLA FUSIONE CON RENAULT, SOGNATA DA MACRON E AVALLATA DA JOHN ELKANN (CHE SI LIBEREREBBE DELLA ZAVORRA FIAT E NON AVREBBE PIÙ RAGIONE DI TENERSI “REPUBBLICA”)

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tavares-sbatte-portiera-ndash-rsquo-amministratore-delegato-410166.htm

John Elkann, Carlos Tavares, Luca Napolitano con la nuova lancia Ypsilon ola kallenius carlos tavares patrick pouyanne john elkann - stellantis giorgia meloni automotive vignetta by rolli il giornalone la stampa I MARCHI DEL GRUPPO STELLANTIS CARLOS TAVARES JOHN ELKANN POMIGLIANO D ARCO - STABILIMENTO STELLANTIS- PANDA POMIGLIANO D ARCO - STABILIMENTO STELLANTIS- PANDA john elknan POMIGLIANO D ARCO - STABILIMENTO STELLANTIS- PANDA GLI STABILIMENTI STELLANTIS IN ITALIA carlos tavares 1 EMMANUEL MACRON CARLOS TAVARES carlos tavares – quotazione stellantis carlos tavares CARLOS TAVARES JOHN ELKANN carlos tavares in audizione al senato foto lapresse. CARLOS TAVARES JOHN ELKANN - STELLANTIS

carlos tavares in audizione al senato foto lapresse