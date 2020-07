14 lug 2020 14:11

DON’T GO HUAWEI - LA GRAN BRETAGNA HA ESCLUSO LA SOCIETÀ CINESE DALLE FORNITURE PER LA NUOVA RETE 5G - DOPO LE PRESSIONI USA, BORIS JOHNSON HA CAMBIATO IDEA DOPO AVER CONCESSO UN PARZIALE VIA LIBERA NEI MESI SCORSI. MA IL PREZZO SARÀ ALTO PER LONDRA, GIA' NEI GUAI CON LA BREXIT: PECHINO MINACCIA RITORSIONI ED È GIÀ FURIOSA CON "BORIA" PER LA QUESTIONE HONG KONG – LA SETTIMANA SCORSA ERA STATA TELECOM ITALIA A NON INVITARE HUAWEI ALLA GARA PER LA RETE CORE IN BRASILE: IL CERCHIO SI STRINGE…