DRIN DRIN, C’È UNA CHIAMATA PER VODAFONE – SWISSCOM, LA SOCIETÀ SVIZZERA PROPRIETARIA DI FASTWEB, È PRONTA A COMPRARE IL 100% DI VODAFONE ITALIA PER 8 MILIARDI DI EURO – L'ACCORDO PRELIMINARE SUL PREZZO È STATO RAGGIUNTO DAI DUE GRUPPI – A GENNAIO VODAFONE AVEVA RIFIUTATO L'OFFERTA DI ILIAD, CHE AVEVA PROPOSTO UNA FUSIONE DELLE ATTIVITÀ NEL NOSTRO PAESE…

swisscom

(ANSA) - Swisscom, attiva in Italia con Fastweb, è pronta a comprare Vodafone Italia per 8 miliardi di euro. E' questo il prezzo sul quale le due società hanno raggiunto un accordo preliminare, in una fase di trattative avanzate.

"Swisscom conferma di essere in trattative esclusive avanzate con Vodafone per l'acquisizione in contanti del 100% di Vodafone Italia. Il gruppo svizzero intende unire Vodafone Italia con Fastweb, la affiliata di Swisscom in Italia" si legge in una nota.

"Sebbene i termini completi della transazione debbano ancora essere definiti, Swisscom e Vodafone hanno concordato un prezzo di acquisto preliminare per Vodafone Italia di 8 miliardi di euro su base cash and debt free" prosegue il comunicato emesso dopo le indiscrezioni di stampa.

vodafone

Vodafone avrebbe preferito gli svizzeri alla francese Iliad per la maggiore componente in contatti dell'offerta messa sul piatto dai primi. Si prevede che l'eventuale transazione sia in grado di accrescere il valore e il flusso di cassa di Swisscom e che, a seguito dell'acquisizione, quest'ultima mantenga almeno un rating aziendale "A" e che vi sia un impatto positivo sulla sua politica dei dividendi, si legge ancora nella nota.

swisscom

Da dieci anni - ricorda l'operatore di tlc elvetico - Fastweb è in continua crescita in termini di clienti, ricavi ed Ebitda rettificato e si è affermata come operatore leader nel quarto mercato europeo della banda larga. La fusione prevista tra Vodafone Italia e Fastweb "riunirebbe infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, competenze e capacità complementari per creare un'azienda leader convergente. Le maggiori dimensioni, la struttura dei costi più efficiente e il significativo potenziale di sinergia consentirebbero all'entità combinata di liberare valore per tutti gli stakeholder. La transazione sarebbe un passo fondamentale per consentire a Swisscom di realizzare il suo obiettivo strategico di creare valore a lungo termine in Italia".

Margherita Della Valle - Vodafone swisscom SWISSCOM