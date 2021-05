ETRURIA, TUTTI ASSOLTI! - NEL FILONE DEL FALSO IN PROSPETTO DEL PROCESSO PER IL CRAC DELLA BANCA ARETINA, I TRE IMPUTATI DAVID CANESTRI, LUCA BRONCHI E GIUSEPPE FORNASARI SONO STATI ASSOLTI - GLI EX MANAGER ERANO ACCUSATI DI AVERE FORNITO AI RISPARMIATORI INFORMAZIONI NON CORRETTE RIGUARDANTI LA VENDITA DI OBBLIGAZIONI DI BANCA ETRURIA - PER I PRIMI DUE PROSPETTI DEL 2013, IL REATO È PRESCRITTO, PER QUELLO RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI DEL 2019 IL FATTO NON SUSSISTE…

FORNASARI

Da www.corriere.it

Tutti assolti i tre imputati David Canestri, Luca Bronchi e Giuseppe Fornasari al centro del processo per il crac di banca Etruria nel filone del falso in prospetto. Presente in aula solo uno dei tre imputati, David Canestri. Luca Bronchi che si era presentato questa mattina e Giuseppe Fornasari erano invece rappresentati dai loro avvocati.

Per i primi due prospetti emessi per le obbligazioni del 2013, il reato è prescritto. Per quello invece allegato alle obbligazioni del 2019 «il fatto non sussiste». Questa la decisione del giudice monocratico Stefano Cascone del Tribunale ad Arezzo. Presenti in aula anche le anche le parti civili.

canestri e fornasari

Si trattava di uno dei capitoli-chiave della complessa vicenda politico-finanziaria e che aveva preso in esami i rapporti tra i vertici della banca e i risparmiatori travolti dal crac. L’accusa aveva chiesto per tutti condanne a un anno e mezzo: gli ex manager erano accusati di avere fornito ai risparmiatori informazioni non corrette riguardanti la vendita di obbligazioni di Banca Etruria.

LUCA BRONCHI ETRURIA

Sui prospetti sottoposti alla clientela non sarebbero state chiare le condizioni di crisi in cui la banca versava e non sarebbe stato specificato il grado di rischio delle obbligazioni. La crisi aveva «bruciato» circa 100 milioni di titoli e scatenato le manifestazioni di protesta dei correntisti.

In un altro filone di indagine Fornasari e Bronchi sono già stati condannati a 5 anni con rito abbreviato per bancarotta semplice. Ancora aperto il procedimento per le cosiddette «consulenze d’oro».

giuseppe fornasari protesta dei risparmiatori davanti banca etruria 9 RENZI BERLUSCONI BANCA ETRURIA protesta dei risparmiatori davanti banca etruria 7 protesta dei risparmiatori davanti banca etruria 11 protesta dei risparmiatori davanti banca etruria 6