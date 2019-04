DAGLI EX CONSIGLIERI MI GUARDI IDDIO! - NON DITE A DEL VECCHIO CHE ROGER ABRAVANEL HA SCRITTO A LUCIANO FONTANA UNA LETTERA IN CUI CONTESTA LA LINEA TROPPO BUONISTA DEL ''CORRIERE'' NEI CONFRONTI DEL PATRON DI LUXOTTICA - SILURATO NEL 2014 DAL CDA, DA QUEL GIORNO ABRAVANEL HA COMINCIATO UNA BATTAGLIA PERSONALE NEI CONFRONTI DELL’EX MARTINITT

LEONARDO DEL VECCHIO

DAGONEWS

Dagli ex consiglieri mi guardi iddio! Non dite a Leonardo Del Vecchio che Roger Abravanel ha preso carta e penna per scrivere al direttore del Corriere Luciano Fontana una lettera in cui contesta la linea troppo buonista del Corriere nei confronti della campagna francese del patron di Luxottica.

Abravanel è stato silurato nel 2014 insieme ad Andrea Guerra dal consiglio d’amministrazione del gruppo degli occhiali, e da quel giorno ha cominciato una battaglia personale nei confronti dell’ex Martinitt.

Roger Abravanel

Fino a quel momento, invece non si contavano sul Corriere gli articoli nella sua rubrica “meritocrazia” in cui l’ex McKinsey si lanciava in lodi sperticate su Del Vecchio e la governance di Luxottica. Commenti in cui però spesso dimenticava di dire che lui sedeva nel consiglio d’amministrazione. La meritocrazia insomma ha un costo, quello del gettone da consigliere...