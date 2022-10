FAMOSE DU' BOCCONI - L'UNIVERSITÀ MILANESE SBARCA A ROMA E SI PREPARA A FARE CONCORRENZA ALLA LUISS - LA NUOVA SONTUOSA SEDE DA 2500 MQ APPENA RISTRUTTURATA OSPITERÀ IL CAMPUS DELLA SDA BOCCONI SPECIALIZZATA NELLA FORMAZIONE POST LAUREA - IL RETTORE GIANMARIO VERONA: "IL MERCATO DELL'EDUCATION È SEMPRE PIÙ COMPETITIVO, LA SFIDA È SULLE COMPETENZE, SUL CAPITALE UMANO E SULL'OFFERTA"

Giovanni Pons per “la Repubblica”

Sede Bocconi di Roma

L'Università Bocconi sbarca a Roma con il suo campus della Sda, nel quartiere Nomentano, posizionandosi a poca distanza dalla sede ai Parioli della Luiss Guido Carli. L'occasione è arrivata anche grazie all'offerta di Atlantia, storico partner dell'ateneo milanese, di Villa Morgagni, in via Nibby 20, ristrutturata in tutti i suoi 2.500 metri quadrati.

Gianmario Verona 2

Rettore Verona, come è nata l'idea di aprire una sede romana della Sda?

«Roma è la seconda città con più ex alunni Bocconi, dopo Milano, e prima di Londra, Parigi e New York. Nella capitale l'ateneo già tiene corsi di management ed eventi in diversi luoghi, ma ora pensiamo sia giunto il momento di avvicinarci di più al territorio, posizionandoci in prossimità del tessuto economico, imprenditoriale e delle istituzioni di tutto il Centro-Sud».

Gianmario Verona 1

Quali corsi avete in programma di tenere nel campus di Roma?

«Le attività nella sede romana saranno dedicate alla formazione post laurea. Già quest' anno si terranno 3 corsi della serie Open sui temi della crescita d'impresa per le pmi, della loro managerializzazione e del project management, e soprattutto l'edizione romana dell'Executive Mba in formato week end. Ma anche la Scuola d'impresa per l'Italia, il programma triennale realizzato con Fincantieri e dedicato a 150 micro e piccole imprese del Centro-Sud».

Gianmario Verona

La Bocconi a Roma cercherà di fare concorrenza alla Luiss?

«Con la Luiss abbiamo già un rapporto di vicinanza a Milano. Il mercato dell'education è sempre più competitivo ma la sfida è sulle competenze, sul capitale umano, sull'offerta».

E voi, su questi tre punti, quali passi avanti avete fatto negli ultimi anni?

«Negli ultimi sei anni Bocconi ha allargato i suoi insegnamenti nelle scienze sociali, introducendo un dipartimento di scienze politiche e uno di computer science. Nel 2021 abbiamo lanciato un nuovo corso di matematica applicata all'intelligenza artificiale, quest' anno quello di Transformative sustainability e nel 2023 sarà la volta del Global law».

LA BOCCONI DI MILANO

Qual è l'approccio di fondo dei vostro modello di formazione?

«La realtà di oggi è molto complessa e la prima cosa da fare è capire questa complessità, evitare la banalizzazione, anche raccogliendo competenze dall'esterno. Quindi cerchiamo di fornire agli studenti nel primo anno una solida base iniziale in tutte le discipline sociali per poi procedere con la specializzazione».

LEZIONI ALLA Bocconi

È questo approccio che vi ha permesso di scalare le classifiche internazionali?

«La Bocconi grazie al suo forte grado di internazionalità è stabilmente quarta in Europa nelle classifiche degli atenei specializzati in scienze sociali, dietro soltanto a Oxford, Cambridge e London School of Economics. Ha più di 290 accordi per scambi di studenti con le altre Università mondiali, 35 double degree, il 31% dei suoi laureati va a lavorare all'estero e il 96% degli studenti lavora e la maggior parte prima della laurea. Questi numeri hanno permesso di attirare alcuni dei principali talenti mondiali. In sei anni abbiamo assunto 167 professori, che pubblicano regolarmente su riviste internazionali, da Ronald Burt, sociologo di Chicago a Robert Grant, a Marc Mezard».

Mba della Sda School of management IN bOCCONI

E a livello nazionale come vi rapportate con le altre Università?

«Il Pnrr sta dando una forte spinta all'innovazione e alle alleanze tra atenei e centri di ricerca, con circa 10 miliardi stanziati. La Bocconi, anche con l'apertura della sede di Roma, si candida a essere sempre più un partner per lo sviluppo del paese come dimostra il coinvolgimento in 4 diversi partenariati estesi nati grazie al Pnrr».

BOCCONI Mba della Sda School of management