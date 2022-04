FERMI TUTTI, TWITTER CI HA RIPENSATO! – GLI AZIONISTI CON I DOLLARONI NEGLI OCCHI HANNO PRESSATO L’AZIENDA, CHE ORA APRE ALL’OFFERTA DA 43 MILIARDI DI ELON MUSK – NON SIGNIFICA ANCORA CHE ELON SI COMPRERÀ IL SOCIAL NETWORK, MA CHE STA VAGLIANDO L’OPPORTUNITÀ. E TE CREDO: IL PATRON DI TESLA HA INCONTRATO GLI INVESTITORI, CERCANDO IL LORO SOSTEGNO. E QUELLI NON VEDEVANO L'ORA...

Twitter ha avviato le trattative con Elon Musk sotto la pressione degli azionisti. Il patron di Tesla ha corteggiato molti degli azionisti della società di social media con i dettagli di finanziamento sulla sua offerta di acquisizione da 43 miliardi di dollari. Lo riferisce Reuters citando alcune fonti secondo le quali la decisione della società di impegnarsi con Musk, presa domenica, non significa che accetterà la sua offerta di 54,20 dollari per azione.

Musk ha incontrato gli azionisti di Twitter negli ultimi giorni, cercando sostegno per la sua proposta. E molti di questi avrebbero esortato la società a non lasciarsi sfuggire l'opportunità di un accordo. Il cda di Twitter, riferiscono le stesse fonti, ha quindi deciso di impegnarsi con Musk per raccogliere più informazioni sulla sua capacità di completare l'operazione, e cercare di ottenere termini migliori.

Twitter non ha ancora deciso se valutare una vendita per mettere pressione su Musk e spingerlo ad aumentare la sua offerta. La società vuole acquisire più informazioni su qualsiasi indagine in corso da parte delle autorità di regolazione su Musk, compresa la Sec, che comporterebbe un rischio per il completamento dell'operazione. Twitter sta anche cercando di capire se le autorita' di controllo in uno dei principali mercati in cui opera si opporrebbero all'acquisizione di Musk.

Il Wall Street Journal aveva riferito in precedenza che Musk e Twitter si sarebbero incontrati per discutere la proposta di acquisizione e che la società di social media starebbe riesaminando l'offerta. Twitter sta esaminando di nuovo l'offerta, scrive il quotidiano economico sottolineando che "è più probabile di prima che cerchi di negoziare".

Secondo le fonti citate dal quotidiano, "la potenziale inversione di Twitter arriva dopo che il signor Musk si è incontrato privatamente con diversi azionisti della società venerdi'". Il miliardario ha anche "promesso di trovare una soluzione ai problemi di libertà di parola (...), che la sua offerta sia accettata o meno". Elon Musk aveva detto di voler rendere Twitter "la piattaforma per la libertà di parola nel mondo".

Secondo le stesse fonti, Twitter potrebbe fare una dichiarazione giovedì quando pubblicherà i risultati del primo trimestre, o anche prima, una risposta che "potrebbe lasciare la porta aperta per altre offerte o per negoziare con Musk su termini diversi dal prezzo". Musk, secondo il Wsj, ha anche "ribadito negli ultimi giorni al presidente di Twitter Bret Taylor che non si sarebbe mosso dalla sua offerta di 54,20 dollari per azione" fatta il 14 aprile.

