FLASH! – ECCO IL NUOVO NOME DEL GRUPPO SALINI IMPREGILO, SU CUI SI POGGIA IL PROGETTO ITALIA PER DAR VITA AL CAMPIONE NAZIONALE NELLE COSTRUZIONI, RATIFICATO DAL CDA. E ORA DOVRÀ ESSERE APPROVATO DALL’ASSEMBLEA: "WEBUILD"

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