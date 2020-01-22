FLASH! – ECCO IL NUOVO NOME DEL GRUPPO SALINI IMPREGILO, SU CUI SI POGGIA IL PROGETTO ITALIA PER DAR VITA AL CAMPIONE NAZIONALE NELLE COSTRUZIONI, RATIFICATO DAL CDA. E ORA DOVRÀ ESSERE APPROVATO DALL’ASSEMBLEA: "WEBUILD"-
FLASH! – ECCO IL NUOVO NOME DEL GRUPPO SALINI IMPREGILO, SU CUI SI POGGIA IL PROGETTO ITALIA PER DAR VITA AL CAMPIONE NAZIONALE NELLE COSTRUZIONI, RATIFICATO DAL CDA. E ORA DOVRÀ ESSERE APPROVATO DALL’ASSEMBLEA: "WEBUILD"-
CAVOLETTI DI BRUXELLES PER FINCANTIERI – È ARRIVATO IL PRIMO NO DELL’ANTITRUST SULLA FUSIONE TRA FINCANTIERI E STX: “SAREBBE INCOMPATIBILE CON IL MERCATO E AVREBBE EFFETTI DISTORSIVI”. MA ANCORA LA QUESTIONE NON È CHIUSA. LA DECISIONE FINALE ARRIVERÀ AD APRILE - INTANTO FRANCIA E GERMANIA, DOPO AVER CHIESTO L’INTERVENTO DELLA COMMISSIONE, GONGOLANO, SOPRATTUTTO DOPO IL NIET DELLA FUSIONE TRA SIEMENS E ALSTOM…
LA BATTERIA DEL FUTURO È GIÀ QUI – ENTRO UN ANNO POTREMMO AVERE TELEFONI CHE SI RICARICANO IN 20 MINUTI SENZA SURRISCALDARSI: TUTTO MERITO DEL GRAFENE, IL MATERIALE MIRACOLOSO COSTITUTO DA UNO STRATO DI ATOMI DI CARBONIO ORGANIZZATI IN UN ESAGONO A NIDO D’APE – “REAL GRAPHENE” HA GIÀ TUTTO PRONTO. INIZIALMENTE USCIRANNO DUE POWERBANK MA PRESTO LA TECNOLOGIA POTREBBE ARRIVARE DIRETTAMENTE NEGLI SMARTPHONE…
NOI NON SIAMO GRETINI (MA CI PIACE L'AMBIENTE) - IL MANIFESTO DI TESTA DI CHICCO ''PER UN'ALTERNATIVA REALISTICA ALLA DISNEYANA NARRAZIONE SALVA-CLIMA. ABBIAMO A CUORE LA NECESSITÀ DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE. MA LA CHIAVE È L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, NON METTERE FINE ALL'ECONOMIA DI MERCATO''
MEDIOBANCA PAX - LASCIANDO LA GESTIONE A NAGEL, DEL VECCHIO SI ACCONTENTEREBBE DI METTERE VITTORIO GRILLI SULLA POLTRONA DI PRESIDENTE - ALTRO TEMA DI TRATTATIVE È LA MISSION DI GENERALI. E QUI DEL VECCHIO SI FA FORTE DI UNA ALLEANZA CON CALTAGIRONE. A NAGEL, A QUESTO PUNTO, POCO IMPORTA LA SORTE DELL’AD DONNET, E SI È DICHIARATO BEN DISPONIBILE A INDIVIDUARE UN NUOVO MANAGER, QUESTA VOLTA NON FRANCESE
TI AMAZON O NON TI AMMAZZO - ALDO GRASSO: ''IL SERVIZIO DI 'PRESADIRETTA' SULL'E-COMMERCE È MOLTO INTERESSANTE (VIDEO) MA A SENSO UNICO. QUANDO ERO PIÙ GIOVANE SI TEMEVA CHE I SUPERMERCATI POTESSERO DISTRUGGERE IL TESSUTO SOCIALE DEI PICCOLI NEGOZI; POI È STATA LA VOLTA DEI CENTRI COMMERCIALI. ADESSO LE GRANDI PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE. MA IL PROBLEMA È LO STATO, NON LE VENDITE ONLINE PERCHÉ...''