FLASH! – LUIGI FERRARIS È RIUSCITO A FAR PREVALERE NOMINE INTERNE PER GLI AMMINISTRATORI DELEGATI DI RFI E TRENITALIA. GIANPIERO STRISCIUGLIO ANDRÀ A RETE FERROVIARIA ITALIANA, LUIGI CORRADI SARÀ CONFERMATO A TRENITALIA – IL NOME DI TRISCIUGLIO FA PARTE DELL’ACCORDO SALVINI-MELONI. IL “CAPITONE” AVREBBE VOLUTO UN ESTERNO, MA DOPO LA SCELTA DI CATTANEO ALL’ENEL NON POTEVA FORZARE DI PIÙ – LE NOMINE SARANNO DELIBERATE DAL CDA DI FERROVIE DELLO STATO LA PROSSIMA SETTIMANA…

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“È UNA QUESTIONE DI GOVERNANCE E NON DI GOVERNO” – IL BANCHIERE MARCO MAZZUCCHELLI, PRIMO NOME DELLA LISTA PRESENTATA DAL FONDO COVALIS PER ENEL, MANDA UN MESSAGGIO A SCARONI: “CI FACCIAMO PORTAVOCE DI UN DISAGIO. CONSIDERIAMO ENEL UNA VERA PUBLIC COMPANY, NELLA QUALE ERA NECESSARIA LA PRESENZA DI PIÙ FIGURE DI MERCATO. L’ENEL È UN CAMPIONE DELL’ENERGIA MA CREDO CHE ABBIA UN POTENZIALE INESPRESSO. MI SPINGO A DIRE CHE POTREBBE VALERE IL DOPPIO. IL NOSTRO DISEGNO? ADOTTARE UNA STRATEGIA IN CONTINUITÀ, MA…”

BIDEN NON SALVERÀ FIRST REPUBLIC BANK (ALMENO PER ORA) – L’AMMINISTRAZIONE USA E GLI ADVISOR DEL TRABALLANTE ISTITUTO DI SAN FRANCISCO SONO IN CONTATTO DA GIORNI, MA AL MOMENTO IL GOVERNO NON VUOLE APRIRE A UN SALVATAGGIO PUBBLICO. L’IDEA È CHE SIANO LE GRANDI BANCHE AMERICANE A ROMPERE GLI INDUGI, MA QUELLE NON SONO INTENZIONATE A FARLO GRATIS - PROBLEMA: GIÀ A MARZO 11 ISTITUTI FINANZIARI AVEVANO INIETTATO 30 MILIARDI IN FRB, MA NON SONO SERVITI A DEVIARE LA BANCA DALLA "ROTTA DELLA MORTE" (COPYRIGHT "WALL STREET JOURNAL")