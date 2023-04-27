FLASH! – LUIGI FERRARIS È RIUSCITO A FAR PREVALERE NOMINE INTERNE PER GLI AMMINISTRATORI DELEGATI DI RFI E TRENITALIA. GIANPIERO STRISCIUGLIO ANDRÀ A RETE FERROVIARIA ITALIANA, LUIGI CORRADI SARÀ CONFERMATO A TRENITALIA – IL NOME DI TRISCIUGLIO FA PARTE DELL’ACCORDO SALVINI-MELONI. IL “CAPITONE” AVREBBE VOLUTO UN ESTERNO, MA DOPO LA SCELTA DI CATTANEO ALL’ENEL NON POTEVA FORZARE DI PIÙ – LE NOMINE SARANNO DELIBERATE DAL CDA DI FERROVIE DELLO STATO LA PROSSIMA SETTIMANA…-
“È UNA QUESTIONE DI GOVERNANCE E NON DI GOVERNO” – IL BANCHIERE MARCO MAZZUCCHELLI, PRIMO NOME DELLA LISTA PRESENTATA DAL FONDO COVALIS PER ENEL, MANDA UN MESSAGGIO A SCARONI: “CI FACCIAMO PORTAVOCE DI UN DISAGIO. CONSIDERIAMO ENEL UNA VERA PUBLIC COMPANY, NELLA QUALE ERA NECESSARIA LA PRESENZA DI PIÙ FIGURE DI MERCATO. L’ENEL È UN CAMPIONE DELL’ENERGIA MA CREDO CHE ABBIA UN POTENZIALE INESPRESSO. MI SPINGO A DIRE CHE POTREBBE VALERE IL DOPPIO. IL NOSTRO DISEGNO? ADOTTARE UNA STRATEGIA IN CONTINUITÀ, MA…”
BIDEN NON SALVERÀ FIRST REPUBLIC BANK (ALMENO PER ORA) – L’AMMINISTRAZIONE USA E GLI ADVISOR DEL TRABALLANTE ISTITUTO DI SAN FRANCISCO SONO IN CONTATTO DA GIORNI, MA AL MOMENTO IL GOVERNO NON VUOLE APRIRE A UN SALVATAGGIO PUBBLICO. L’IDEA È CHE SIANO LE GRANDI BANCHE AMERICANE A ROMPERE GLI INDUGI, MA QUELLE NON SONO INTENZIONATE A FARLO GRATIS - PROBLEMA: GIÀ A MARZO 11 ISTITUTI FINANZIARI AVEVANO INIETTATO 30 MILIARDI IN FRB, MA NON SONO SERVITI A DEVIARE LA BANCA DALLA "ROTTA DELLA MORTE" (COPYRIGHT "WALL STREET JOURNAL")
I CORRENTISTI PIANGONO E LE BANCHE GODONO - GLI ISTITUTI ITALIANI NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2023 APPROFITTANO ALLA GRANDE DEL RIALZO DEI TASSI: DIFFONDERANNO UTILI PER CIRCA 5 MILIARDI DI EURO, IL DOPPIO DELLO SCORSO ANNO. LA REDDITIVITÀ SI AGGIRA INTORNO AL 10% PER GLI AZIONISTI. ALLA FACCIA DEI VENTI DI RECESSIONE CHE ALEGGIANO SUI MERCATI (E DEI COSTI DEI MUTUI, CHE CONTINUANO A CRESCERE…)
FREDDIE MERCURY FOREVER – SOTHEBY'S METTE ALL'ASTA LA COLLEZIONE PRIVATA DEL FRONTMAN DEI QUEEN, CUSTODITA FINORA NELLA SUA CASA DI LONDRA – ALL'INCANTO 1.500 OGGETTI, TRA I QUALI IL MANOSCRITTO DI “WE ARE THE CHAMPIONS” (STIMATO TRA 200 E 300MILA EURO), LA CORONA E IL MANTELLO INDOSSATI PER L'ESECUZIONE DI “GOD SAVE THE QUEEN” DURANTE L'ULTIMO TOUR DELLA BAND NEL 1986 E… – VIDEO
CHE FINE FA LABRIOLA? LO SCOPRIREMO SOLO VIVENDI – L’AD DI TIM A PARIGI NON È STATO RICEVUTO DAL PRESIDENTE DEL GRUPPO FRANCESE, YANNICK BOLLORÉ, NÉ DALL’AD, ARNAUD DE PUYFONTAINE, MA DA ALCUNI COLLABORATORI. ENNESIMO SEGNALE DELLA SFIDUCIA NEI SUOI CONFRONTI DA PARTE DEL PRIMO AZIONISTA DI TELECOM: LABRIOLA HA RIFERITO CHE L’OFFERTA DI KKR È IN VANTAGGIO, MA PER I FRANCESI RESTA TROPPO BASSA (COME QUELLA DI CDP)