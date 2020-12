LEONARDO SPY STORY - LA SOCIETÀ RIVENDICA CHE “L'INCHIESTA È SCATURITA DA UNA DENUNCIA PRESENTATA DALLA STESSA SICUREZZA AZIENDALE” E PRECISA CHE D'ELIA ARRIVÒ NELL'AREA CYBER SPOSTATO LÌ DA ANDREA BIRAGHI, CAPO DELLA SECURITY CHE FU “DIMISSIONATO” NEL 2018 - D'ELIA, INTERCETTATO, VAGHEGGIA DI UN POSSIBILE ESPATRIO, PRONTO A CHIEDERE “ASILO POLITICO”. IN QUALE PAESE? PER CHI HA FATTO LA SUA OPERAZIONE? - IL CASO GIOVEDÌ IN AUDIZIONE AL COPASIR