Un evento da non perdere per tutti coloro che hanno amato, e amano, Freddie Mercury e i Queen. Sarà messa in vendita da Sotheby's la sua collezione privata custodita nella casa di Garden Lodge a Kensington a Londra.

Ci sono oggetti che tutti gli appassionati del gruppo e del cantante portano nel cuore come la corona e il mantello indossati per l'esecuzione di God Save The Queen durante l'ultimo tour della band nel 1986.

[…] spiccano il manoscritto di We Are The Champions, il testo autografo di Killer Queen, una giacca da cerimonia in stile militare creata per il leggendario Drag Ball del 39esimo compleanno a Monaco di Baviera il 5 settembre 1985, un pettine per baffi in argento di Tiffany e gli occhiali rosa a forma di stella.

La casa d'aste inglese Sotheby's ha annunciato il 26 aprile di aver ricevuto da Mary Austin, prima amore e poi grande amica di Freddie Mercury per tutta la vita (lui le chiese di sposarlo nel 1973), l'incarico di mettere in vendita la collezione personale della rockstar frontman dei Queen: saranno all'incanto 1.500 lotti divisi in sei aste.

Prima verranno esposti per un mese in una mostra a Londra. Per circa 30 anni Garden Lodge è rimasta come Mercury l'aveva lasciata, affidata alle cure di Austin, che è stata la maggiore beneficiaria dell'eredità del cantante (di 35 milioni di sterline, la metà a lei, inclusa la casa a Garden Lodge, ed il resto diviso fra i genitori e la sorella): dai dipinti vittoriani alle opere su carta dei più grandi artisti del XX secolo, dai tessuti che cercava durante i viaggi in Giappone agli oggetti più personali della sua vita quotidiana. […]

Quest'estate gli oggetti di Garden Lodge saranno svelati al pubblico per la prima volta nella mostra Freddie Mercury: A World of His Own che sarà inaugurata il 4 agosto e si concluderà il 5 settembre, giorno del 77esimo compleanno di Mercury.

Prima dell'esposizione a Londra, i pezzi più significativi saranno in mostra a New York, Londra e Hong Kong nel mese di giugno. Le sei aste cominceranno il 6 settembre, data nella quale verrà offerta una sezione rappresentativa degli oggetti più significativi della collezione.

L'asta sarà accompagnata dall'uscita di un Collection Book in edizione limitata, un volume commemorativo che racconta la vita di Freddie Mercury (nome d'arte di Farrokh Bulsara) e degli oggetti che lo circondavano. La corona indossata da Freddie Mercury, una replica della corona di St. Edward che sarà indossata da Re Carlo, sarà esposta nelle vetrine di Sotheby's in New Bond Street a Londra in vista dell'incoronazione dal 26 aprile fino al 5 maggio.

Tra i lotti più importanti delle sei aste un ritratto del pittore francese Jacques Tissot, l'ultima opera d'arte acquistata da Mercury, un mese prima di morire: si stima che possa essere venduto tra le 400.000 e le 600.000 sterline. Altro lotto significativo il testo scritto a mano da Freddie Mercury di uno dei più grandi inni dei Queen, We Are The Champions, con tanto di armonie e accordi, su nove pagine (stima 200.000-300.000 sterline) e il testo di Killer Queen, scritto su un foglio di carta con una biro nera nel 1974, dovrebbe essere venduto a 50.000-70.000 sterline. Una parte del ricavato dell'asta sarà devoluta in beneficenza. […]

