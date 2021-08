IL FUTURO DI MPS NON È ANCORA ASSICURATO - I DUE COLOSSI FRANCESI AXA E CNP LITIGANO PER IL MONTE DEI PASCHI. LA DOMANDA CHE SI FANNO NEI CIRCOLI FINANZIARI PARIGINI È: “NEL CASO DI UN ACCORDO TRA UNICREDIT E MPS, CHI SARÀ IL PARTNER ASSICURATIVO PRIVILEGIATO DEL NUOVO GRUPPO?” - AXA DA ANNI LAVORA CON IL “MONTE”, CHE DISTRIBUISCE I SUOI PRODOTTI DAL 2007. L’AVVENTURA ITALIANA DI CNP È PIÙ RECENTE: NEL MARZO SCORSO HA SBORSATO 542 MILIONI PER RECUPERARE LE ATTIVITÀ DI AVIVA E LA SUA PARTECIPAZIONE IN UNA JOINT-VENTURE CON UNICREDIT…

Leonardo Martinelli per “La Stampa”

La futura acquisizione di Monte dei Paschi da parte di Unicredit avrà dei riflessi anche sul mondo assicurativo francese. Sì, perché il partner in quel comparto di Mps, ben consolidato da anni, è Axa, uno dei colossi francesi (ed europei) dell'assicurazione. Mentre Unicredit collabora con Cnp Assurances, una controllata della potente Banque Postale.

La domanda che si fanno tutti nei circoli finanziari parigini l'ha posta chiaro e tondo il principale quotidiano economico francese Les Echos nei giorni scorsi: «Nel caso di un accordo tra Unicredit e Mps, quale sarà il partner assicurativo privilegiato del nuovo gruppo?». Nell'articolo una risposta non c'era, perché nessuno sa al momento attuale come andrà a finire.

Ma una cosa è certa: sia Axa che Cnp Assurances non vogliono mollare la presa. Alban de Mailly Nesle, direttore finanziario di Axa, ha messo già le mani avanti. «Siamo estremamente soddisfatti della partnership con Mps, che rientra appieno nella nostra strategia - ha detto agli inizi di agosto, illustrando i conti del gruppo per il primo semestre -. Il mercato italiano è strategico per noi. Siamo attenti alla trattativa e, se possibile, parte interessata».

Il gruppo francese distribuisce i suoi prodotti assicurativi in Italia dal 2007 mediante Mps, che controlla così il 4,4% del mercato nazionale dell'assicurazione vita. Alla fine del 2016, prima del salvataggio della banca senese da parte dello Stato italiano, i due partner hanno rinnovato l'alleanza fino al 2027.

Da sottolineare: Marco Morelli, già ad del Monte dei Paschi fino al maggio 2020, in seguito è stato nominato a Parigi presidente di Axa Investment Managers, influente società di gestione del risparmio del colosso francese. Quanto a Cnp Assurances, l'avventura italiana è molto più recente.

Nel marzo scorso ha sborsato 543 milioni di euro per recuperare le attività di assicurazione vita in Italia della società britannica Aviva e la sua partecipazione del 51% in una joint-venture con Unicredit. Cnp Assurances può proporre i suoi prodotti mediante le 2200 agenzie della banca italiana e si piazza al quinto posto nella classifica degli assicuratori vita in Italia. Sulla vicenda Unicredit-Mps, nessun commento è arrivato finora da parte di Cnp Assurance, controllata dal gruppo bancario postale francese.

Ma è ben nota l'aspirazione dell'ambizioso Philippe Heim, da un anno alla guida di Banque Postale, a estendersi a livello internazionale, soprattutto attraverso Cnp Assurances (le attività assicurative propongono adesso margini decisamente più ampli di quelli bancari). E per il momento la compagnia assicurativa all'estero è presente solo in Brasile e in Italia, dove è appena arrivata. E dove all'apparenza non ha alcuna intenzione di farsi sloggiare da Axa

