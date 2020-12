23 dic 2020 16:22

GENERAZIONE FANCAZZISTI - COSA FANNO I GIOVANI ITALIANI TRA I 15 E I 24 ANNI IN LOCKDOWN? NIENTE! UNO SU CINQUE NON STUDIA, NON LAVORA, NON SI FORMA - RECORD IN EUROPA: E POI NON SI DICA CHE L’ITALIA NON ECCELLE IN NULLA – LA PERCENTUALE DI INATTIVITÀ (20,7%) È CRESCIUTA NEL SECONDO TRIMESTRE DEL 2020 ANCHE PER COLPA DEL COVID, CHE CI HA RIPORTATO A LIVELLI DEL 2012-2015 - DOPO DI NOI (STACCATE), BULGARIA (15,2%) E SPAGNA (15,1%) …