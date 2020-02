14 feb 2020 10:45

GHEDINI SMENTISCE DI ESSERE CONTRARIO ALL’OPERAZIONE ‘MEDIA FOR EUROPE’: “LA NOTIZIA APPARSA SU DAGOSPIA È FALSA. LAVORO DA MOLTO TEMPO E IN PERFETTA SINTONIA CON I COLLEGHI PER CONTRASTARE LE CONTINUE AZIONI DI VIVENDI” - “È RISIBILE SOSTENERE CHE POSSA ASPIRARE ALLA PRESIDENZA DI MEDIASET. NON HO MAI FATTO PARTE DI UN CDA NÉ HO MAI IPOTIZZATO DI POTER RICOPRIRE CARICHE SOCIETARIE”