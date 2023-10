GIORGETTI APRE A VIVENDI E TIM FESTEGGIA IN BORSA – IL TITOLO SALE DEL 4,4% DOPO CHE IL MINISTRO DELL’ECONOMIA HA PARLATO DI UNA SOLUZIONE CHE “NON DANNEGGI NESSUNO DEGLI AZIONISTI” – GIORGETTI HA INCONTRATO I VERTICI DEL GRUPPO FRANCESE, E NON ESCLUDE UNA NUOVA RIUNIONE “SE SARÀ NECESSARIO” – BOLLORÉ È CONTRARIO ALL’OFFERTA DI KKR (CON IL MEF) PER LA RETE TELECOM, CHE VALE 23 MILIARDI: NE CHIEDE 31…

1. TIM BRILLA IN BORSA E SALE DEL 4,4%

(ANSA) - Tim corre in Borsa, in linea con l'andamento del listino principale. Il titolo è il migliore di Piazza Affari con il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, che non esclude un nuovo incontro tra il Mef e Vivendi."Se sarà necessario sì, noi intanto continuiamo a lavorare sul dossier su cui abbiamo avuto il via libera da parte del governo", ha detto Giorgetti rispondendo a chi gli chiedeva se fosse possibile un nuovo incontro entro fine mese. A Piazza Affari il titolo Tim sale del 4,4% a 0,27 euro.

2. TIM: GIORGETTI, SCAMBIO VEDUTE CON VIVENDI, ASSET IMPORTANTE

(AGI) - "Noi incontriamo tutti compatibilmente con i tempi, c'e' stato uno scambio di vedute, e' un asset importante. Noi siamo in qualche modo azionisti, anche loro, serve una soluzione che sia nell'interesse di tutti che non danneggi nessuno degli azionisti". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a margine della sua audizione sulla Nadef in Senato, interpelleato in merito all'incontro della scorsa settimana con Vivendi, principale azionista di Tim, sulla cessione della Netco che possiede la rete. A chi gli chiedeva se potrebbe esserci un nuovo vertice, il ministro ha replicato: "Se sara' necessario si fara' entro fine mese".

3. TIM, SERVE SOLUZIONE CHE TUTELI VIVENDI E TUTTI GLI AZIONISTI - GIORGETTI

(Reuters) - I piani di rilancio di Telecom Italia (Tim) devono salvaguardare tutti gli azionisti dell'ex monopolista telefonico, compreso il principale investitore Vivendi. È quanto ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

La scorsa settimana Giorgetti ha incontrato i rappresentanti del gruppo francese Vivendi, che hanno espresso le loro preoccupazioni per il piano, appoggiato dal governom di vendere la rete fissa di Tim al fondo statunitense Kkr come parte di una strategia per ridurre drasticamnete il debito di Tim.

