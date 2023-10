9 ott 2023 08:50

LA GUERRA IN ISRAELE FA SCHIZZARE IL PREZZO DEL GAS SUI MERCATI: QUESTA MATTINA È BALZATO OLTRE I 40 EURO AL MEGAWATTORA, IN AVVIO DI CONTRATTAZIONI, PER LA PAURA DI UN’ESCALATION IN MEDIO ORIENTE – IL MINISTRO DELLE IMPRESE, ADOLFO URSO: “L’ATTACCO DI HAMAS CREA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA, CHE RISCHIA DI FAR ESPLODERE ALTRE PROBLEMATICHE, PER ESEMPIO L’ENERGIA…”