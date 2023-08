10 ago 2023 19:49

HABEMUS MEMORANDUM: SARÀ LA VOLTA BUONA PER LA RETE UNICA? – IL FONDO AMERICANO KKR E IL MINISTERO DELL’ECONOMIA HANNO FIRMATO L'ACCORDO PER L’OFFERTA VINCOLANTE SU TIM: L’ACCORDO PREVEDE L’INGRESSO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA, CON UNA QUOTA FINO AL 20% NELLA NETCO, LA FUTURA SOCIETÀ DELLA RETE. SERVIRÀ UN DPCM PER COMPLETARE L'ITER – MA DOVE LI TROVA IL GOVERNO 3-4 MILIARDI, CON TUTTI I CASINI CHE CI SONO? NON A CASO LA RAGIONERIA GENERALE E’ CONTRARIA E IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO, BARBIERI, È SCETTICO