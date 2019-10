JUVENTUS, LE CASSE PIANGONO - JOHN ELKANN E IL GRUPPO FCA VANNO IN AIUTO DELLA JUVENTUS CON 241 MILIONI DI EURO: PIU’ SOLDI DALLA SPONSORIZZAZIONE CON JEEP (50 MILIONI) E LA QUOTA DI COMPETENZA (191 MILIONI) DELL’AUMENTO DI CAPITALE DA 300 MILIONI - I DEBITI FINANZIARI NETTI SI SONO IMPENNATI A 463,5 MILIONI RISPETTO AI 309,8 DEL GIUGNO 2018, SONO PARI A 14,8 VOLTE IL PATRIMONIO NETTO, DIMINUITO A 31,2 MILIONI…

john elkann andrea agnelli

Gianni Dragoni per il “Sole 24 Ore”

John Elkann e il gruppo Exor-Fca vanno in soccorso della Juventus con 241 milioni di euro. Ieri la società di calcio ha annunciato la firma di un accordo con Fiat Chrysler, che verserà un'integrazione di 50 milioni del compenso fisso per la sponsorizzazione con Jeep in due stagioni, fino a giugno 2021 (25 milioni ogni anno), oltre al minimo di 17 milioni annui già previsti. Con i bonus l'anno scorso Fca Italy ha versato a Juventus 21 milioni.

marotta buffon andrea agnelli john elkann

L'altra operazione vede coinvolta Exor Nv, che si è impegnata a versare la quota di sua pertinenza nell'aumento di capitale di 300 milioni che è stato approvato ieri dall' assemblea della Juventus. Exor, che possiede il 63,77% del club, dovrà quindi sborsare 191 milioni. Sia Fca sia Juventus sono controllate da Exor, sono parti correlate. Il presidente e a.d. di Exor e presidente di Fca, John Elkann, è cugino del presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Il quale siede anche nei cda di Exor e Fca.

Juventus e Fca hanno inoltre convenuto di iniziare, in anticipo rispetto alla scadenza di giugno 2021, «le negoziazioni per il rinnovo della sponsorizzazione». Il Chief revenue officer, Giorgio Ricci, ha detto che «i negoziati per il rinnovo della sponsorizzazione con Fca sono in esclusiva».

cristiano ronaldo e andrea agnelli

Nel bilancio al 30 giugno 2019, approvato a maggioranza dai soci, c'è una perdita per il secondo anno consecutivo in seguito ai costi per Cristiano Ronaldo, raddoppiata a -39,9 milioni. I debiti finanziari netti si sono impennati a 463,5 milioni rispetto ai 309,8 del giugno 2018, sono pari a 14,8 volte il patrimonio netto, diminuito a 31,2 milioni.

Agnelli sostiene che l'aumento di capitale «non era necessario. È stata una scelta strategica della società in un'ottica di sviluppo e per finanziare un percorso di crescita ulteriore». Per quest'anno la società stima di nuovo una perdita. Il risultato economico sarà influenzato dal percorso in Champions League, per la quale - ha detto il Cfo Marco Re - «nel budget siamo conservativi, abbiamo stimato come previsione gli ottavi di finale».

cristiano ronaldo dopo la vittoria contro l atletico madrid

Agnelli ha detto che «l'obiettivo dell'aumento di capitale 2019 è lo sviluppo futuro della società con un orizzonte di lungo periodo, è il rafforzamento del patrimonio netto e della posizione patrimoniale e la certezza che vengano rispettate tutte le norme del Financial Fair Play». Nel bilancio a giugno 2019 ci sono plusvalenze nette per 126,7 milioni di euro (in parte derivano però da scambi di giocatori). I ricavi, escluse le plusvalenze ma inclusi i proventi da cessioni temporanee di giocatori, sono stati 494 milioni. Tra costi e ricavi di gestione, escluse le plusvalenze, la Juventus ha uno sbilancio di circa 100-120 milioni all'anno.