SU "ITA" SI CONSUMA L'ENNESIMO SCAZZO NELLA MAGGIORANZA – È STATO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA, GIANCARLO GIORGETTI, A VOLER ANTICIPARE L'AZZERAMENTO DEL CDA. LE DELEGHE DELL'AD, LAZZERINI, PASSERANNO AL PRESIDENTE, ANTONINO TURICCHI, DI CUI IL LEGHISTA È GRANDE SPONSOR. MA FRATELLI D'ITALIA RUMOREGGIA E UGO ARRIGO, CONSIGLIERE USCENTE IN QUOTA FAZZOLARI, SI È RIFIUTATO DI VOTARE LA SVOLTA - IL FUTURO COMUNQUE È GIÀ SCRITTO: LUFTHANSA NOMINERÀ JOERG EBERHART, EX BOSS DI AIR DOLOMITI, COME AMMINISTRATORE DELEGATO...

Estratto dell’articolo di Gabriele De Stefani per “la Stampa”

Tutti a casa i consiglieri di amministrazione, nuovo board con soli tre membri e fine anticipata del mandato dell'ad Fabio Lazzerini. A due mesi dal passaggio del 41% delle quote a Lufthansa, Ita Airways cambia quasi tutti i suoi vertici. Al timone della compagnia erede di Alitalia resta l'uomo di fiducia del ministro Giancarlo Giorgetti: il presidente Antonino Turicchi, che ora rileverà le deleghe di Lazzerini.

I consiglieri saranno solo tre: il presidente, appunto, e poi Valeria Vaccaro e Francesco Spada, due funzionari del ministero dell'Economia. Così – spiega una nota – si tiene spazio per i due amministratori che dovranno essere indicati dal socio tedesco.

L'assemblea di ieri è scivolata via senza tensioni: unanime riconoscimento della bontà del lavoro svolto nella fase di startup della compagnia, plauso a Lazzerini per i conti in ordine e gli obiettivi centrati. Le tensioni, semmai, erano venute a galla alla vigilia della svolta. Da una parte il Tesoro a guida leghista, dall'altra Fratelli d'Italia: Giorgetti, di sponda con Turicchi, ha voluto anticipare il cambio di rotta, con una mossa sgradita al partito della presidente del Consiglio.

L'uscita di scena del cda […] era prevista infatti tra qualche mese, quando la Commissione europea avrà approvato l'operazione che consegnerà la governance della compagnia (e successivamente la maggioranza del pacchetto azionario) ai tedeschi. Che però, fatalmente, già sono coinvolti nelle decisioni più importanti e ora lo saranno ancora di più.

Il contratto prevede per il biennio 2023-24 che Lufthansa acquisisca una partecipazione pari al 41% del capitale sociale di Ita a fronte di un investimento di 325 milioni di euro. Il gruppo di Colonia ha l'opzione, poi, di acquisire tutte le azioni rimanenti in un secondo momento. Il Tesoro si è impegnato in un aumento di capitale di 250 milioni di euro, terza e ultima tranche del finanziamento complessivo da 1,35 miliardi di euro già autorizzato dall'Ue.

A testimoniare le tensioni per la svolta sancita ieri, anche il rifiuto del consigliere uscente Ugo Arrigo. Il professore esperto di aerei e di partecipate, considerato vicino al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, ha detto no alla conferma in segno di distanza dal nuovo corso. Un nuovo corso che sarà inevitabilmente provvisorio, ma nemmeno troppo.

[…] Lufthansa ha avviato il dialogo con Bruxelles […]. Serviranno diversi mesi per portare al traguardo il passaggio di consegne e ora la fase transitoria sarà tutta nelle mani di Turicchi […]. […] Il futuro pare già scritto: Lufthansa ha in serbo la nomina ad amministratore delegato di Joerg Eberhart, ex numero uno di Air Dolomiti.

Nell'assemblea di ieri votata anche la richiesta danni ad Alfredo Altavilla, l'ex presidente allontanato per i veleni sulla trattativa per la privatizzazione. Il manager ha fatto causa e quantificato in 4,1 milioni il risarcimento che l'azienda dovrebbe riconoscergli per il licenziamento, ora Ita presenta una "riconvenzionale". Formalmente non si tratta di un'azione di responsabilità, ma nella sostanza cambia poco: parte una contro-richiesta di 640 mila euro a cui aggiungere danni di immagine da quantificare successivamente.

