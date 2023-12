9 dic 2023 13:24

UNA “MELA” AVVELENATA PER XI – APPLE SPOSTA LE FABBRICHE IN INDIA: NEI PROSSIMI DUE-TRE ANNI ALMENO 50 MILIONI DI IPHONE NON SARANNO PIÙ PRODOTTI IN CINA – TIM COOK PUNTA A RIDURRE LA DIPENDENZA DA PECHINO, DIVENTATA SEMPRE MENO ATTRAENTE PER LE AZIENDE HI-TECH PER L'ECCESSIVA PRESSIONE POLITICA DEL DRAGONE. E BIDEN SORRIDE…